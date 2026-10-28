Hernán Darío Herrera; "si mañana me entregaran la mitad de la nómina de Nacional, pelearía título"

Tras su salida del banquillo técnico del Once Caldas, Hernán Darío 'El Arriero' Gómez habló sobre su relación con Atlético Nacional, club con el que guarda una estrecha huella afectiva y profesional. El estratega antiqueño se refirió a la posibilidad de un eventual regreso a la institución 'verdolaga' en el futuro y entregó su visión sobre la amplia plantilla repleta de figuras -como James Rodríguez, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona- que hoy dirige Lucas González, quien ha realizado las sonadas rotaciones ante la cantidad de partidos que se juegan por estos días en el fútbol colombiano.

El estratega antioqueño fue claro al manifestar que su historia con la institución de Medellín no está cerrada y valoró el reconocimiento constante que recibe por parte de la afición en el estadio Atanasio Girardot, por su pasado como jugador, como entrenador campeón y como trabajador hace algunos años de la tradicional institución antioqueña.

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"Yo no le cierro la puerta a Nacional. Si algún día me necesitaran para volver a trabajar en las divisiones menores o en otra función, lo consideraría. Tengo que agradecerles a los directivos y a la hinchada por siempre. Recuerdo cuando vine al Atanasio Girardot con Once Caldas y todo el estadio empezó a cantar 'Arriero, Arriero'. Me sentí muy orgulloso, porque entendí que algo bueno había hecho en el club”, expresó el DT en una entrevista con 'El Colombiano'.

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Consultado sobre el presente deportivo de Atlético Nacional y la abundancia de variantes de primer nivel dentro del plantel, Herrera empatizó con el reto táctico que enfrenta el actual cuerpo técnico para estructurar las alineaciones.



“Es un encarte para el entrenador, porque tiene dos equipos muy buenos. Alinear a tantos jugadores de calidad es complicado, y entiendo a Lucas González. Cualquier técnico quisiera tener esa cantidad de alternativas. Si mañana me entregaran la mitad de la nómina de Nacional, yo pelearía la Liga con esos jugadores, porque todos son buenos. El club tiene un proceso muy interesante y espero que continúe por ese camino", puntualizó.

James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa