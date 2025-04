"En el Millonarios del 'arroz con huevo' los más grandes ayudamos a los jugadores más jóvenes"

Francisco Foronda, hoy con 52 años, tuvo la oportunidad de jugar en varios clubes importantes del fútbol colombiano, uno de ellos Millonarios , en el que integró una nómina en la que compartió con jugadores como Bréiner Castillo, Óscar Díaz, Andrés Pérez, Arley Betancourt, Yohan Viáfara y Rubiel Quintana, entre otros.

Para ese entonces, el tradicional equipo 'embajador' pasaba por un duro momento financiero y administrativo que trajo consigo consecuencias que le pegaron directamente a los cuerpos técnicos que por allí pasaron y también con los jugadores que integraron la plantilla.

Y de esa experiencia en defendiendo los colores del conjunto azul de Bogotá también habló Foronda en su entrevista sincera y abierta para la sección el 'Anecdotario', de Gol Caracol.

"En el fútbol colombiano ningún jugador puede decir que no quiere ir o jugar en Millonarios. Ese interés y esa posibilidad me puso feliz, yo estaba en Once Caldas, había ganado allá y decidí aceptar", contó inicialmente el nacido en Girardota.

Publicidad

Sin embargo, al arribar a la disciplina del club se topó con una dura realidad, tanto que se dieron retrasos en los pagos de salarios, deudas y demás no solamente para el grupo profesional, sino también para los empleados del club.

Nomina de Millonarios Gol Caracol

"Eso del arroz con huevo fue verdad, fue duro. Nosotros con otros jugadores, como Héctor Búrguez, Arley Betancourt, mi persona y otros reuníamos dinero para ayudad a los chicos, a los más jóvenes", contó el otrora zaguero central.

Publicidad

Con el paso de los meses y ante esas circunstancias, a 'Pacho' le llegaron algunas llamadas de clubes locales e incluso del exterior.

"Yo de esos tiempos en Millonarios no vi un solo peso. Eso no se lo dijeron los directivos a los aficionados. Me debían cerca de 100 millones de pesos, me salió lo de Rusia y para poderme ir y tener mi paz y salvo, firmé y me fui", agregó Foronda.

Además de eso, también agregó y dijo que "nosotros como jugadores respetamos el club, a Millonarios. La mayoría de jugadores en este país quieren jugar acá".

Otros temas con Francisco Foronda

Publicidad

¿Fue usted un jugador cumplidor?

"Sí, eso creo. Lo mejor y lo que buscaba era el reconocimiento de mis técnicos, yo jugaba para agradar a mis DTS y no al aficionado. Iba a cumplir con mis funciones, con lo que me encomendaban".

Francisco Foronda en su paso por Atlético Nacional. AFP.

¿Qué técnico le dejó más y mejores mensajes?

"Yo estoy muy agradecido siempre con el profesor Maturana, con el 'Bolillo' Gómez; pero en Once Caldas tuve a Javier Álvarez, quien era un tipo formado, ingeniero químico, que te hablaba y te daba consejos, que te enseñó la cultura del abrazo, en un equipo que hicimos familia".

Publicidad

¿Qué le dejó Once Caldas?

"En Once Caldas fueron 5 años maravillosos, me sale la oferta estando en Nacional, quería destetarme de la casa y me fui feliz. En Manizales crecí en lo personal, hice mis estudios allá, amo esa tierra, allá nació mi primera hija; en lo deportivo nos fue bien, entonces todo muy positivo".