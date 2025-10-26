En el Pereira no se detiene la huelga: jugadores Sub-20 y Sub-17 enfrentarán al Pasto

En el fútbol profesional colombiano, en los últimos días se dio un suceso lamentable que fue noticia a nivel nacional e internacional. Los jugadores de la plantilla profesional del Deportivo Pereira decidieron hacer huelga ante la falta de pago de su salario y no disputaron el encuentro del pasado viernes contra Águilas Doradas, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025.

El 'matecaña' tuvo que recurrir a jugar el partido con la plantilla Sub-20, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Si bien sorprendieron al comenzar ganando con gol de penalti de Ronaldiño Mosquera, el visitante reaccionó y les propinó una dura goleada por 5-1 con goles de Cristian Cadavid, Jorge Obregón, Fabian Charales, Javier Mena y autogol de Santiago Mosquera.

Tras lo ocurrido, y en medio de este complejo panorama, había dudas sobre qué va a pasar en el duelo de este lunes contra Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad de la capital nariñense.

En las últimas horas, el periodista de la región, Samuel Duque, reveló que la historia se repetirá; el Pereira envió una delegación con futbolistas de sus divisiones inferiores.



"Que falta de respeto, que papelón el de Álvaro López con Deportivo Pereira, que, al fin y al cabo, la que queda mal es la institución. Con ¡14 JUGADORES! Sub20-Sub17, viajó el Pereira a Pasto. Una completa vergüenza nacional, solo queda desearles éxitos a los muchachos", informó el citado comunicador.

Cabe recordar, que, el juego entre risaraldenses y nariñenses está programado para este lunes 27 de octubre, a las 7:45 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por la televisión cerrada.

¿Cuáles fueron los jugadores del Pereira que enfrentaron a Águilas Doradas?

Santiago Mosquera, Andrés Calderón, Miguel Ángel Aguirre, Sebastián Ruiz, Ronaldiño Mosquera, Carlos Vega, Julián Cortez, Samuel Atehortúa, Santiago Alzate, Jared Rodríguez y Jhon Montoya. En los cambios ingresaron Matías López, Josseph Mosquera, Giancarlo García y Jacobo López.

