En el Pereira no se detiene la huelga: jugadores Sub-20 y Sub-17 enfrentarán al Pasto

En el Pereira no se detiene la huelga: jugadores Sub-20 y Sub-17 enfrentarán al Pasto

La prensa risaraldense reveló que Deportivo Pereira envió a Pasto una delegación de futbolistas juveniles, ya que la plantilla profesional sigue en 'paro' porque llevan meses sin recibir salario.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Pereira.

