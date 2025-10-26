La Selección Colombia femenina y la fórmula para no sufrir con la altitud frente a Ecuador

La defensora del San Diego Wave Daniela Arias dijo este domingo que Colombia pretende tener la pelota frente a Ecuador para "descansar" en la altura de Quito, donde encarará el martes la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica.

"La altura es un tema en el que obviamente pensamos, pero tiene que pasar a segundo plano. Mientras más tengamos la pelota, podemos descansar más", expresó la central antes del entrenamiento en el municipio Itagüí.

Para Arias, titular con Colombia en la Copa América Femenina disputada entre julio y agosto de este año en Quito, donde quedaron subcampeonas las cafeteras, deben tener "mucho cuidado con las transiciones" del rival para hacer "menos recorridos" en los 2.850 metros de la capital ecuatoriana.

Daniela Arias en Selección Colombia FCF

"Vamos a estar en la altura y Ecuador tiene jugadoras muy rápidas y hábiles, entonces se debe pretender tener el balón e ir a demostrar el juego de Colombia", comentó la central, y agregó que "en la parte defensiva, hay que estar el doble de cuidadosas".



Enfatizó, además, que "el objetivo está claro: quedarnos con los seis puntos", una misión que ya tuvo un primer capítulo con el partido del viernes ante el seleccionado peruano, al que vencieron 4-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en la primera fecha del torneo que entrega dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

"Me gustó mucho el juego contra Perú. Volvió esa identidad de Colombia, nos sentimos muy cómodas en la cancha", opinó la defensora, quien reconoció que a la Tricolor le falta "tener un poco más de frialdad" en el último cuarto "para conseguir más rápido el gol".

En eso coincide la delantera Wendy Bonilla, del Pumas mexicano, luego de los que fue la presentación ante las incas, que la tuvo como novedad en el once titular y reservar a Linda Caicedo, del Real Madrid, para la segunda parte.

"Será clave finalizar las jugadas, concretar las oportunidades que tengamos. Eso nos ha pedido el 'profe' (Angelo Marsiglia). Estamos corrigiendo esa parte", sostuvo la delantera en el estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, donde las colombianas tuvieron su última práctica.

Bonilla dijo que las ecuatorianas son jugadoras "fuertes" y "referentes", y reafirma que el partido del martes será "para tener el balón y concretar la mayoría de oportunidades que tengamos".

La selección femenina de fútbol de Colombia viajará este lunes de Medellín a Quito para visitar en el estadio Rodrigo Paz Delgado a la Tri femenina, que viene de golear 0-4 a Bolivia en El Alto, resultado que la ubica primera en la tabla de la Liga de Naciones.