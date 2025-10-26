Jhon Durán y su reto en Fenerbahce; mejorar la definición para volver al gol

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán volvió a tener minutos oficiales con Fenerbahce tras casi dos meses de ausencia por una lesión que lo alejó de la competencia. El atacante de 21 años, que llegó al fútbol turco procedente del Al Nassr, suma hasta el momento un gol y una asistencia en siete apariciones con el conjunto de Estambul.

Su regreso se dio en el marco de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League, donde Fenerbahce se impuso 1-0 como local ante Stuttgar, con un tanto de Kerem Aktürkğlu. En dicho compromiso, Durán ingresó en los minutos finales y disputó cerca de diez minutos. Aunque no tuvo mayor protagonismo ofensivo y vio la tarjeta amarilla, su presencia fue una buena noticia para el cuerpo técnico, que busca recuperar a uno de los jugadores con mayor proyección del plantel.

Jhon Durán a mejorar la definición

Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa Foto: Fenerbahce.

En redes sociales se viralizó un video del entrenamiento de Fenerbahce en el que Jhon Durán aparece junto a su compañero Mert Hakan Yandaş realizando una rutina de definición. El ejercicio consistía en rematar a portería tras una corta secuencia de pases, y el colombiano, pese a mostrar buena disposición y actitud, no tuvo la precisión esperada frente al arco.

En contraste, Yandaş fue más efectivo en la práctica, lo que generó risas entre los jugadores. Durán, lejos de molestarse, se tomó la situación con humor, mostrando un buen ambiente dentro del grupo y una actitud positiva pese a sus fallos. La escena, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, refleja el proceso de adaptación que vive el atacante antioqueño y la confianza que mantiene dentro del plantel.

Más allá de los comentarios, el video ha sido tomado como una muestra del compromiso del colombiano por recuperar su mejor nivel luego de superar la lesión.

Jhon Duran 🆚 Mert Hakan Yandaş. pic.twitter.com/bcUX7FoCAU — LÜE TV (@lue_tv) October 26, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

Por la décima fecha de la Superliga Turca, Fenerbahce visitará a Gaziantep este lunes 27 de octubre, en un encuentro programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN 5 y Disney+.

El conjunto dirigido por Domenido Tedesco marcha tercero en la tabla con 19 puntos, a nueve del líder Galatasaray, por lo que está obligado a sumar de a tres para no perder más terreno en la lucha por el título.