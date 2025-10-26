Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y su reto en Fenerbahce; mejorar la definición para volver al gol

Jhon Durán y su reto en Fenerbahce; mejorar la definición para volver al gol

El delantero colombiano de 21 años se pone a punto tras superar una lesión que lo mantuvo ausente en varios compromisos con el conjunto turco.

Por: Javier García
Actualizado: 26 de oct, 2025
Jhon Durán, en un entrenamiento con el Fenerbahce
Foto: @fenerbahce

