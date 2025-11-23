En Medellín vs Nacional hubo polémicas; Edwin Cardona y Brayan León se salvaron de la expulsión

El clásico de Medellín y Nacional terminó con igualdad sin goles en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II, pero las polémicas no hicieron falta en este compromiso, en especial por unas posibles tarjetas rojas que no mostró el árbitro Luis Delgado.

La primera fue con el atacante del DIM, Brayan León, quien le pegó una patada a Jorman Campuzano, sin balón, luego de una disputa en el área, que hizo que fuera amonestado, pero desde el VAR no llamaron para que el juez central la revisara.

Después el protagonista de una discutida acción fue el mediocampista Edwin Cardona, quien también en la lucha por la pelota terminó pisando a un jugador del Medellín en el tobillo. Aunque recibió tarjeta amarilla, la cuenta especializada en análisis arbitral 'El Var Central', opinó que "Luis Trujillo (VAR) no advirtió nada y Luis Delgado resolvió con amarilla".



Acá las polémicas en Medellín vs Nacional, en la Liga BetPlay 2025-II:

❌ JUEGO FUERTE: En un balón disputado Cardona se la jugó y extendió la pierna clavándole los tacos a su rival en el tobillo. Por la intensidad de la entrada, considero que era perfectamente revisable por el VAR. Luis Trujillo no advirtió nada y Delgado resolvió con amarilla. pic.twitter.com/KKjggQiEoR — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 24, 2025

🤦 OTRA VEZ: Brayan León en su ya clásica jugada le lanzó una patada a Campuzano cuando ya estaba en el suelo. El árbitro castigó con amarilla pero la verdad si lo echaba tenía argumentos. Luego va y golpea a Tesillo por la espalda y no le muestra nada. Condescendiente Delgado. pic.twitter.com/aBg5O2jAbN — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 24, 2025