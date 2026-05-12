Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Histórico jugador de la NBA falleció a los 47 años; "cambió vidas y fue una inspiración"

Histórico jugador de la NBA falleció a los 47 años; "cambió vidas y fue una inspiración"

La NBA confirmó en las últimas horas que un exjugador de la NBA perdió la vida como consecuencia de un tumor cerebral. Acá le contamos de quién se trata.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
NBA.
NBA.
Getty Images.

El exbasquetbolista de la NBA Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en actuar en una de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, falleció tras luchar contra un cáncer cerebral, informó su familia el martes.

Collins, de 47 años, había revelado en septiembre pasado que estaba recibiendo tratamiento por un tumor cerebral y en diciembre dijo a ESPN que le habían diagnosticado un glioblastoma "multiforme" de rápido crecimiento.

  1. Nacional vs. Inter de Bogotá.
    Nacional vs. Inter de Bogotá.
    Nacional.
    Fútbol Colombiano

    Nacional, a semifinal de la Liga Betplay I 2026; aplastó 7-1 a Internacional y no dejó dudas

  2. Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
    Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
    Foto: X/@SCInternacional
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol Rafael Santos Borré en Internacional vs. Athletic. en Copa de Brasil

  3. Junior vs. Once Caldas - Liga BetPlay I-2026.
    Junior vs. Once Caldas - Liga BetPlay I-2026.
    COLPRENSA - IA.
    Fútbol Colombiano

    Junior vs. Once Caldas, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Con el apoyo de su esposo, Brunson Green, y otros familiares y amigos, inició un tratamiento con medicamentos, radioterapia y quimioterapia, además de un procedimiento innovador en Singapur.

Jason Collins jugó en New Jersey Nets (2001-2008), Memphis Grizzlies (2008), Minnesota Timberwolves (2008-2009), Atlanta Hawks (2009-2012), Boston Celtics (2012-2013), Washington Wizards (2013) y Brooklyn Nets (2014).
Jason Collins jugó en New Jersey Nets (2001-2008), Memphis Grizzlies (2008), Minnesota Timberwolves (2008-2009), Atlanta Hawks (2009-2012), Boston Celtics (2012-2013), Washington Wizards (2013) y Brooklyn Nets (2014).
Jim McIsaac/Getty Images

Tras ello, pudo regresar a casa y asistir en febrero al Fin de Semana de las Estrellas de la NBA en Los Ángeles.

Collins se retiró en 2014 tras una carrera de 13 años en la NBA, con pasos por los Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks y Boston Celtics.

Publicidad

En 2013 anunció públicamente que era gay en un artículo de Sports Illustrated y al año siguiente disputó 22 partidos con los Brooklyn Nets, dirigidos entonces por su excompañero Jason Kidd.

"Cuando salí del armario públicamente, recibí llamadas consecutivas de Oprah Winfrey y del presidente Barack Obama", recordó Collins en una entrevista con ESPN.

Publicidad

Obama me dijo: "Lo que has hecho hoy tendrá un impacto positivo en alguien a quien quizá nunca conozcas".

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que Collins ayudó a construir un deporte más inclusivo y acogedor para futuras generaciones.

"Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron", señaló la familia de Collins en un comunicado difundido por la NBA, que también envió condolencias a Brunson Green, familiares, amigos y excompañeros cercanos.

  1. Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia.
    Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia.
    Foto: AFP.
    Exclusivo
    Selección Colombia

    "A Luis Díaz acá en Colombia le debemos dar más cariño, respetarlo porque es un ídolo"

  2. Mateo Cassierra festejando anotación con Atlético Mineiro.
    Mateo Cassierra festejando anotación con Atlético Mineiro.
    Foto: Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Mateo Cassierra, el hombre 'sensación' en Atlético Mineiro; sus números respaldan buen momento

  3. James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
    James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
    AFP
    Colombianos en el exterior

    James Rodríguez, sin estabilidad antes del Mundial 2026: en Minnesota United dirá adiós

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

NBA

Estados Unidos

Baloncesto

Publicidad

Publicidad

Publicidad