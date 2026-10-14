En plena crisis de la cancha de El Campín; Fonseca celebró sold out de su concierto el 24 de octubre

En medio de la polémica por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, el cantante colombiano Fonseca celebró que su próximo concierto, programado para el sábado 24 de octubre, agotó la boletería. El anuncio del artista llega días después de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que desató cuestionamientos sobre las condiciones del terreno de juego tras el concierto de BTS.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió su alegría por conseguir un lleno total en el escenario deportivo de la capital colombiana, donde se prepara para vivir una noche especial junto a sus seguidores. En su publicación, el cantante escribió: "Hoy solo puedo decir GRACIAS! #LaCasa está llena Nos vemos el Sábado 24 de Octubre en el Estadio El Campín de mi Bogotá del alma #SoldOut".

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Además del mensaje, Fonseca publicó un video en el que expresó su emoción por el encuentro con sus fanáticos y agradeció a quienes adquirieron sus entradas para acompañarlo en esta presentación. "Yo llevo contando los días para que llegue nuestro encuentro en el estadio El Campín, el 24 de octubre, en mi Bogotá del alma. Hoy quiero contarles que la casa esta llena. Gracias a cada uno de ustedes. Se que desde muchos lugares nos van acompañar. Gracias a toda mi gente de Bogotá que hará parte de esta noche mágica. Para mi es un sueño cumplido, gracias por llenar la casa, yo les prometo una noche completamente inolvidable. Allá nos vemos", manifestó el artista.

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Hoy solo puedo decir GRACIAS! #LaCasa está llena 🏟️ Nos vemos el Sábado 24 de Octubre en el @estadioelcampin de mi Bogotá del alma❤️ #SoldOut pic.twitter.com/a0FkSJRSKf — Fonseca (@Fonseca) October 14, 2026

Fonseca, el próximo artista en presentarse en El Campín

El anuncio del sold out se conoce en un momento complejo para el estadio bogotano, luego de que la cancelación del compromiso entre Millonarios y Once Caldas pusiera nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la realización de conciertos y partidos de fútbol en el mismo escenario.

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La gramilla había sido sembrada recientemente después del espectáculo de BTS, pero las condiciones del campo llevaron a que no se disputara el encuentro futbolístico. Posteriormente, Sencia, empresa encargada de administrar El Campín, se pronunció sobre lo sucedido y anunció que reforzaría el trabajo conjunto con los equipos, la Dimayor y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).