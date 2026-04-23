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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En un abrir y cerrar de ojos vandalizaron carro de jugador del Pereira; le rompieron los vidrios

En un abrir y cerrar de ojos vandalizaron carro de jugador del Pereira; le rompieron los vidrios

Este jueves se dieron unos lamentables hechos en Pereira que involucraron al jugador Jordy Monroy, quien se vio afectado por el ataque a su carro mientras se daba una rueda de prensa del equipo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Carro Jordy Monroy Pereira
Carro Jordy Monroy Pereira
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