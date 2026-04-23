En un abrir y cerrar de ojos vandalizaron carro de jugador del Pereira; le rompieron los vidrios

Deportivo Pereira pasa por una crisis deportiva que lo tiene último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, y a falta de dos fechas para terminar el 'todos contra todos' está sin conseguir ni una sola victoria.

Desafortunadamente el malestar de los hinchas se ha trasladado a agresiones y este jueves se conoció del vandalismo que sufrió el carro del lateral Jordy Monroy, mientras se daba una rueda de prensa del equipo 'matecaña'.

El periodista Samuel Duque, quien cubre lo relacionado con el cuadro risaraldense, informó a través de su cuenta de 'X' que "durante la rueda de prensa del Deportivo Pereira esta mañana, fue vandalizado el carro de Jordy Monroy. Una lástima".

En el video publicado por el citado comunicador se puede ver que le rompieron el panorámico y el vidrio de al lado del conductor. Por el momento no hay pronunciamiento del jugador, del club o de las autoridades.



Así vandalizaron el carro de Jordy Monroy, jugador del Deportivo Pereira:

🚨Durante la rueda de prensa del Deportivo Pereira esta mañana, fue vandalizado el carro de Jordy Monroy.❌



Una lástima. pic.twitter.com/xdqp89FPbn — Samuel Duque (@_SamuelDuque) April 23, 2026