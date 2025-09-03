Publicidad

Envigado fue más 'abeja' que Millonarios y ganó 1-0 por Copa BetPlay, en el Polideportivo Sur

Envigado fue más 'abeja' que Millonarios y ganó 1-0 por Copa BetPlay, en el Polideportivo Sur

Se jugó el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 entre Envigado y Millonarios, con los antioqueños tomando ventaja en la serie. Hubo invasión de avispas en la cancha.