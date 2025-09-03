Envigado fue más 'abeja' que Millonarios y ganó 1-0 por Copa BetPlay, en el Polideportivo Sur

Envigado tomó ventaja en la serie de octavos de final de la Copa BetPlay 2025 al derrota 1-0 a Millonarios en el partido de ida disputado este miércoles en el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño.

Al minuto 13 un error en defensa de los azules fue capitalizado por el joven Tomás Soto, quien entraba sin marca al área y venció la humanidad del arquero Diego Novoa.

En el segundo tiempo del duelo se dio un hecho particular en el Polideportivo Sur cuando se tuvo que detener el partido por la presencia de avispas y abejas, que hicieron que todos los jugadores se lanzaron al piso, y que luego requirió de una intervención al ubicarse en el arco de Millonarios.

El juego de vuelta entre Envigado y Millonarios para saber cuál equipo pasará a cuartos de final de Copa BetPlay 2025 está programada para el próximo martes 16 de septiembre, a las 8:10 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, donde los 'embajadores' deberán revertir el resultado en contra sufrido este miércoles.

Publicidad

Tomás Soto fue el encargado de marcar el solitario gol del encuentro, luego de un buen desborde por la banda de un compañero que aprovechó que Nicolás Giraldo se resbaló y lo dejó ganar metros en la ofensiva, y quien luego se la dejó servida en el área para rematar con potencia para el 1-0 al minuto 13.

Envigado vs Millonarios - Foto. Millonarios Oficial

Del lado de Millonarios poco peso ofensivo tuvo en la cancha del Polideportivo Sur, con el DT Hernán Torres haciendo varios cambios no solo desde los titulares, sino también en el trámite del compromiso.

Publicidad

Ahora, los 'embajadores' se concentrarán en el clásico capitalino del próximo sábado 6 de septiembre (8:30 p.m.), por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II. Por su parte, Envigado recibirá a Águilas Doradas, el domingo 7 de septiembre (2:00 p.m.).



Ficha técnica de Envigado vs Millonarios, por la Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones:

Envigado: Andrés Tovar; Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Didier Palacios, Felipe Holguín; Juan Castaño, Julián Palacios, Luis Díaz; Tomás Soto, Dairon Valencia y Bayron Garcés.

DT: Andrés Orozco

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Nicolás Giraldo; Steven Vega, Juan Carlos Pereira, Sebastián del Castillo; Beckham Castro, Alex Castro y Luis Marimón.

DT: Hernán Torres

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Árbitro: Mauricio Mercado

Goles: Tomás Soto (Envigado)