Jugadores de Millonarios y Envigado, al piso en pleno partido por presencia de abejas en cancha

En el segundo tiempo del partido entre Envigado y Millonarios se detuvo dos veces por la presencia de abejas en la cancha del estadio Polideportivo Sur.

De hecho, en la primera oportunidad, al minuto 55, todos los jugadores se lanzaron al piso y dejaron una imagen que ya es viral en redes sociales.

Después se detuvo el partido nuevamente entre Envigado y Millonarios, por la presencia masiva de las abejas en el arco defendido por el guardameta Diego Novoa. Por precaución tuvieron que entrar expertos en el tema a revisar la situación y luego prendieron los aspersores de agua para intentar que se dispersaran y se fueran del terreno de juego en territorio antioqueño.

Minutos después la situación fue controlada y el encuentro pudo continuar con normalidad en el Polideportivo Sur de Envigado, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025. La vuelta será en El Campín, en Bogotá.

¡El juego se detuvo por un avistamiento de avispas y todos los jugadores se tiraron al piso! #LACOPAxWIN 🟠⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/FOn7XdyMlB — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025