Jugadores de Millonarios y Envigado, al piso en pleno partido por presencia de abejas en cancha

Jugadores de Millonarios y Envigado, al piso en pleno partido por presencia de abejas en cancha

En el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño, se detuvo el encuentro de la ida de octavos de final de Copa BetPlay

Envigado vs Millonarios
Envigado vs Millonarios detenido por abejas en la cancha - Foto:
AFP
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:38 p. m.