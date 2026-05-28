Envigado vs. Real Cartagena; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de vuelta del Torneo BetPlay

Este viernes 29 de mayo se define al campeón del Torneo BetPlay I-2026, Envigado y Real Cartagena son los equipos que lucharán por el título del primer semestre en el campeonato de ascenso; por ahora, la ventaja es para los 'naranjas'. ¡Todo se decidirá en el Polideportivo Sur!

El 'primer round' en el estadio Jaime Morón León, de la capital de Bolívar, mostró un duelo competitivo, con golazos, emociones, polémicas y con clubes que lo dejaron todo en el campo de juego. En el conjunto 'heroico' la gran figura fue su capitán, Freddy Montero, quien marcó doblete, pero que no fue suficiente para los 'auriverdes', que terminaron cayendo por marcador de 2-3 ante su público y su gente.

Por el lado de la popular 'cantera de héroes' realizaron un planteamiento táctico muy inteligente y supieron anotar en momentos clave del compromiso, en tierras cartageneras. El que lideró el barco fue el juvenil de 18 años, Miguel Marulanda, que anotó triplete.

Acción de juego del partido de ida de la final del Torneo BetPlay I-2026 entre Real Cartagena y Envigado. Foto: Colprensa

Si bien la ventaja en el marcador global es para Envigado, aún no hay nada definido. Real Cartagena apelará a la experiencia de su plantel para darle la vuelta a la definición y quedarse con el trofeo que le daría una chance importante de regresar a primera división.



“Salimos golpeados pero no derrotados. Nos quedan 100 minutos allá en Envigado para revertir el resultado. Creo que faltó un poco más de manejo, un poco más de calma. Quizás por la actitud del partido nos dejamos llevar mucho por lo que pasa en el juego. Tenemos que tener mucha fortaleza mental. Duele un poco, pero no nos sentimos derrotados", esas fueron las palabras de Guillermo Gómez, arquero del Real luego del juego en el Morón León.

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Mientras que Envigado tratará de mantener la serie a su favor para también luchar por esa opción del levantar el título del Torneo BetPlay I-2026.

Envigado vs. Real Cartagena; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de vuelta del Torneo BetPlay I-2026:

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