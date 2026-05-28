Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Envigado vs. Real Cartagena; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de vuelta del Torneo BetPlay

Envigado vs. Real Cartagena; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de vuelta del Torneo BetPlay

Este viernes, en el Polideportivo Sur se define al campeón del Torneo BetPlay I-2026. Por ahora, la serie está a favor de Envigado por marcador de 3-2 sobre Real Cartagena. ¡Prográmese y no se lo pieda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
Comparta en:
Envigado y Real Cartagena definen el campeón del Torneo BetPlay I-2026.
Envigado y Real Cartagena definen el campeón del Torneo BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

Este viernes 29 de mayo se define al campeón del Torneo BetPlay I-2026, Envigado y Real Cartagena son los equipos que lucharán por el título del primer semestre en el campeonato de ascenso; por ahora, la ventaja es para los 'naranjas'. ¡Todo se decidirá en el Polideportivo Sur!

El 'primer round' en el estadio Jaime Morón León, de la capital de Bolívar, mostró un duelo competitivo, con golazos, emociones, polémicas y con clubes que lo dejaron todo en el campo de juego. En el conjunto 'heroico' la gran figura fue su capitán, Freddy Montero, quien marcó doblete, pero que no fue suficiente para los 'auriverdes', que terminaron cayendo por marcador de 2-3 ante su público y su gente.

Jhon Arias festeja un gol con Palmeiras frente al Junior en la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo F en Copa Libertadores, tras Palmeiras 4-1 Junior

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, regresa a la convocatoria para el juego con Puerto Rico
Gol Caracol

Lionel Messi lidera convocatoria de Selección Argentina para el Mundial 2026; hay algunas sorpresas

Por el lado de la popular 'cantera de héroes' realizaron un planteamiento táctico muy inteligente y supieron anotar en momentos clave del compromiso, en tierras cartageneras. El que lideró el barco fue el juvenil de 18 años, Miguel Marulanda, que anotó triplete.

Acción de juego del partido de ida de la final del Torneo BetPlay I-2026 entre Real Cartagena y Envigado.
Acción de juego del partido de ida de la final del Torneo BetPlay I-2026 entre Real Cartagena y Envigado.
Foto: Colprensa

Si bien la ventaja en el marcador global es para Envigado, aún no hay nada definido. Real Cartagena apelará a la experiencia de su plantel para darle la vuelta a la definición y quedarse con el trofeo que le daría una chance importante de regresar a primera división.

“Salimos golpeados pero no derrotados. Nos quedan 100 minutos allá en Envigado para revertir el resultado. Creo que faltó un poco más de manejo, un poco más de calma. Quizás por la actitud del partido nos dejamos llevar mucho por lo que pasa en el juego. Tenemos que tener mucha fortaleza mental. Duele un poco, pero no nos sentimos derrotados", esas fueron las palabras de Guillermo Gómez, arquero del Real luego del juego en el Morón León.

Publicidad

Mientras que Envigado tratará de mantener la serie a su favor para también luchar por esa opción del levantar el título del Torneo BetPlay I-2026.

Envigado vs. Real Cartagena; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de vuelta del Torneo BetPlay I-2026:

Publicidad

  • Día: viernes 29 de mayo del 2026.
  • Competición: final de vuelta del Torneo BetPlay I-2026:
  • Hora: 3:00 de la tarde, hora de Colombia.
  • Estadio: Poliderportivo Sur.
  • TV: Win.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Envigado FC

Real Cartagena

Torneo BetPlay

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad