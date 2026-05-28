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Lionel Messi lidera convocatoria de Selección Argentina para el Mundial 2026; hay algunas sorpresas

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la Selección Argentina en Qatar 2022, liderada por Lionel Messi. ¡Acá todas las novedades!

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
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Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, regresa a la convocatoria para el juego con Puerto Rico
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, regresa a la convocatoria para el juego con Puerto Rico
AFP

La Selección Argentina presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con nombres como Lionel Messi, Julián Álvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez y una sorpresa: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la presencia en su lugar de Facundo Medina.

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la 'albiceleste' en Qatar 2022 y suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

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Si bien la mayoría de los nombres incluidos en esta convocatoria han sido parte del plantel argentino durante la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, aparecen también algunas ausencias sorpresivas.

Jugadores de la Selección Argentina festejando goleada contra Zambia, por duelo preparatorio.
Jugadores de la Selección Argentina festejando goleada contra Zambia, por duelo preparatorio.
Foto: AFP.

La más llamativa es la de Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón mundial con la 'celeste y blanca' en 2022, y que había sido considerado en las últimas convocatorias.

Su lugar será ocupado por Facundo Medina, jugador del Olympique Marsella que puede desempeñarse tanto como lateral como en la zaga central y que solo ha disputado siete partidos con su seleccionado.

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Destacan también las ausencias de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, cinco jugadores que no han logrado aún consolidarse con la celeste y blanca.

Entre los nombres que sí figuran, resaltan el de Giovani Lo Celso, mediocampista del Betis considerado clave por el entrenador pese a que no llega en su mejor momento futbolístico, y José Manuel López, centrodelantero del Palmeiras que fue incluido como alternativa a Alvarez y a Lautaro Martínez.

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Más allá de esto, Scaloni irá en busca del bicampeonato con un equipo que destaca por la experiencia y que mantiene la misma base no solo del equipo campeón de la Copa América 2024 y del Mundial 2022 sino también del plantel que se consagró en la Copa América 2021.

En la portería, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán las alternativas de Martínez, pilar del equipo.

En defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico se perfilan como titulares, mientras que Scaloni se terminó inclinando por Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina como alternativas, además del experimentado Nicolás Otamendi.

Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se disputarán las habituales tres plazas del mediocampo, mientras que viajarán como alternativas adicionales Exequiel Palacios, Lo Celso y Barco.

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En ataque, el seleccionado campeón del mundo tiene como punta de lanza a Julián Alvarez, acompañado de Lionel Messi -figura y capitán- y de un tercer atacante que podría ser Thiago Almada, Nicolás González o Giuliano Simeone, según el rival de turno.

Entre las variantes en ese sector del campo destacan también Lautaro Martínez, que podría ser de la partida en algún encuentro, además de Nicolás Paz y José Manuel López.

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Argentina disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el grupo J, en el que se medirá a Argelia, Austria y Jordania.

La lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella-FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Lisandro Martínez (Manchester United-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA), Cristian Romero (Tottenham Hotspur-GBR), Facundo Medina (Olympique de Marsella-FRA) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA).

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Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-GER), Enzo Fernández (Chelsea-GBR), Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Valentín Barco (Estrasburgo-FRA), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás González (Atlético de Madrid-ESP) y Nicolás Paz (Como-ITA).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami-USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán-ITA), José Manuel López (Palmeiras-BRA) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid-ESP).

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