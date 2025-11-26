Sebastián Villa rompió el silencio sobre su futuro profesional; no se guardó nada

Sebastián Villa tendría los días contados en Independiente Rivadavia. El delantero se despidió del club mendocino en una entrevista que le hicieron en el sur del continente, tras numerosos rumores sobre su futuro deportivo. Luego de ganar la Copa Argentina, el colombiano habría tomado la decisión de dejar el club para el próximo año.

En conversación con 'Radio Nihuil', Villa se destapó y contó que su salida sería inminente: "Hay ciclos que se cumplen", afirmó. Figura y capitán de su equipo, el antioqueño dejaría la institución tras haber llegado en julio del año pasado procedente del Beroe.

El jugador quedará para siempre en la historia de la 'lepra', luego de haberlos llevado a la consagración en la copa de ese país tras dejar en el camino a River Plate en la semifinal por penales, y vencer por la misma vía a Argentinos Juniors, con el penal definitivo convertido por el campeón del fútbol colombiano con el Deportes Tolima.

Publicidad

Pese a tener contrato con Independiente Rivadavia hasta mediados de 2026, Villa Cano dijo adiós a su escuadra, pese a que la dirigencia intentaría retenerlo a como dé lugar. "Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores".

Durante su estadía en el 'azul del parque', estuvo en el campo en 60 partidos, en los cuales convirtió 10 goles y brindó 16 asistencias, que lo convirtieron en un estandarte del club en el último tiempo. Independiente Rivadavia con su título logró el boleto para la próxima edición de la Copa Libertadores; sin embargo, el atacante decidió dejar el club para tener nuevos aires en su carrera deportiva, en busca de conseguir un lugar en la lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Sebastián Villa, jugador de Rivadavia. Getty Images.

Publicidad

Con 'la lepra', Villa volvió a ser ese jugador que brilló en el fútbol colombiano y que se perfilaba como el futuro en la Selección Colombia. A suelo argentino llegó a Boca Juniors con el que tuvo algunos buenos momentos, pero que fueron empañados por sus problemas con la justicia que ocasionaron su salida del 'xeneize'.

Sobre su futuro, el 'cafetero' mencionó que analizará las ofertas que le hagan para tomar la mejor decisión para su carrera: "Mi representante buscará lo mejor para los dos", sobre todo pensando en un llamado a la 'tricolor'; "sueño con volver a la selección", agregó el hasta ahora jugador del equipo de Mendoza.

Por ahora, Villa está de vacaciones en la ciudad de Medellín, esperando a confirmar el club donde buscará seguir con el nivel que lo ha hecho ser pedido por muchos para el combinado nacional.