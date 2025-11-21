Equipo del fútbol colombiano busca nuevos talentos; requisitos, día y hora para presentarse

En Santa Fe no solamente están pendientes del plantel profesional y su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II 2025, en la que bien podría defender el título, y de la definición del nuevo entrenador del primer equipo para la próxima temporada; también vienen organizando desde hace unas semanas la convocatoria abierta para la búsqueda de nuevos talentos, cuyas inscripciones y registro se encuentran abiertas hasta el próximo 30 de noviembre, tal y como se ha informado en las redes sociales de las divisiones menores del tradicional equipo bogotano.

¿Jugadores nacidos en qué años pueden participar?

Los jugadores que se podrán inscribir a través de internet app.escuelaindependientesantafe.co y los interesados en participar deben ser nacidos en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.



¿Cuándo se deben presentar los jugados inscritos?

Los jugadores inscritos correctamente y como lo exige el cuadro 'cardenal' tendrán la oportunidad de mostrar sus condiciones futbolísticas entre el 9 y el 12 de diciembre de 2025. Según la edad, los horarios de entrenamiento serán entre las 8 y las 10 de la mañana, y de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Esto en el primer filtro. Los niños y jóvenes que sean escogidos en la etapa inicial por el grupo de técnicos, tendrán un segundo filtro entre el 15 y el 19 de diciembre del presente año.

¿En qué sede de Santa Fe se deben presentar los nuevos talentos?

Los entrenamientos los días anteriormente mencionados se cumplirán en el Centro Deportivo Independiente Santa Fe, en el sector de Siberia, en las afueras de Bogotá. "Kilómetro 13, vía Siberia-Funza", se leyó en la cuenta de instagram de las divisiones menores del vigente campeón de Colombia.

