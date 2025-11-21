Gerardo Bedoya: "Colombia, tu hijo tiene el título de ‘Guinness World Records’ en tarjetas rojas"

Gerardo Bedoya fue distinguido en las últimas horas por una inesperada marca, misma que está avalada y registrada en el libro de los 'Guinness World Records'. Al conocer la particular condecoración, el exvolante antioqueño tuvo una reacción bastante divertida, asegurando que ya intuía este galardón.

La carrera deportiva de Bedoya estuvo marcada por éxitos, pero también por antirécords. En su estilo de juego privilegió el dejar todo en la cancha; no guardar ningún esfuerzo; ir hasta el límite con cada uno de los clubes que vistió, las duras faltas estuvieron a la orden del día; lo que le valió a la postre infinidades de tarjetas amarillas y rojas. Precisamente fue premiado por las cartulinas rojas recibidas; tiene la marca como el futbolista con más expulsiones en el mundo.

“Ya intuíamos que teníamos el récord mundial de tarjetas rojas de fútbol. Pero nos acaban de avisar que estamos en la página de los 'Guinness World Records’. ¿Qué dicen, vamos por el certificado y que nos los entreguen?", ese fue el mensaje que escribió Bedoya en su perfil personal de Instagram al conocer la noticia.

Gerardo Bedoya, entrenador interino de Santa Fe dandole indicaciones a José Enamorado. AFP

El campeón de la Copa América en 2001 con la 'tricolor' tomó el reconocimiento con humor, afirmando: "Colombia, tu hijo tiene el título de ‘Guinness World Records’ en tarjetas rojas de fútbol".



¿Por qué Gerardo Bedoya entró en el libro de Guinness World Records’?

El exlateral se ganó inscribir su nombre en una de las páginas de este distinguido libro al ser el futbolista con más expulsiones en la historia, con un total de 46 tarjetas rojas.



Superó a un compatriota en la liga colombiana

Lo que llamó la atención de este impopular récord para Gerardo Bedoya es que le ganó en el ámbito local a Eduardo Pimentel, quien sumó 33 tarjetas rojas en el fútbol colombiano.