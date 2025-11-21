Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gerardo Bedoya: "Colombia, tu hijo tiene el título de ‘Guinness World Records’ en tarjetas rojas"

Gerardo Bedoya: "Colombia, tu hijo tiene el título de ‘Guinness World Records’ en tarjetas rojas"

El campeón con Selección Colombia en la Copa América 2001 reaccionó con humor al ser distinguido en el libro de los ‘Guinness World Records’ por una insólita situación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Gerardo Bedoya tuvo 46 tarjetas rojas en su carrera deportiva.
Gerardo Bedoya tuvo 46 tarjetas rojas en su carrera deportiva.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad