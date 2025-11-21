Alfredo Morelos critica el juego del América frente a Nacional; "ellos se vinieron a encerrar"

Atlético Nacional inició con pie derecho los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. El verde le ganó al América gracias al gol en el minuto 73 de Mateus Uribe y tomó ventaja en el grupo A. Tras el juego en el Atanasio Girardot, Alfredo Morelos y Uribe atendieron a los medios de comunicación.

El 'Búfalo' se refirió al desempeño de su equipo y dejó unas palabras para el juego de los 'diablos rojos'; no se guardó nada. Fue directo sobre el planteamiento de su rival.

"Yo creo que ellos se vinieron a encerrar, era no sé, línea de 5, tres defensores. Lo más importante, yo rescato la actitud del equipo, las ganas de querer ganar el partido. Mira que ya se nos dio a lo último el gol y bueno, fuimos muy insistentes en buscarlo", expresó el oriundo de Cereté.

Acción de juego del partido entre Atlético Nacional y América Foto: Colprensa

Morelos Avilez se refirió a la importancia de comenzar ganando en los cuadrangulares y más en condición de local.



"Creo que yo le dije a los compañeros y el grupo sabe que cada partido acá en el Atanasio tenemos que ganarlo para llegar a la cima, para querer llegar a la final. Yo creo que hoy (jueves) fuimos victoriosos por la insistencia, por las ganas de querer buscar el partido y bueno se nos dio ese gol, que es lo más importante", mencionó el artillero del verde paisa.

Finalmente el exSantos afirmó: "Es un grupo lindo, que me gusta. Esa clase de partidos son los que me gustan a mí y yo creo que a mis compañeros también, entonces todos trabajamos al 100, tanto los que jueguen, los que están de suplentes. Yo creo que es una gran familia que va a querer aportar su granito de arena, tanto el que esté en la cancha y el que le toque. Yo creo que eso es Atlético Nacional".

🟢⚪️🐃El análisis de Alfredo Morelos luego de la victoria frente al América de Cali en el Atanasio.



“Ellos se vinieron a encerrar pero yo rescato la actitud del equipo, las ganas de querer ganar el partido, cada partido acá en el Atanasio hay que ganarlo para llegar a la final.” pic.twitter.com/HI137GZXkD — Juan José (@JuanJos750) November 21, 2025

Otras reacciones tras triunfo sobre el América

"El partido que se jugó hoy (jueves) es totalmente diferente al que enfrentamos en Cali. Pensamos que se podía jugar de la forma como se dio la mayor parte de juego, ellos defendiendo más bajo; fue el tipo de partido que nos imaginamos se podía dar. En el primer tiempo hicimos un muy buen juego, generamos situaciones claras para abrir el marcador, no alcanzamos a finalizarlas bien", dijo Diego Arias, director técnico de los 'verdolagas' en rueda de prensa.

Y agregó: "Los rivales también analizan nuestros juegos, los hemos enfrentado hace pocas semanas y van a ajustar. Nosotros en función de los partidos que se van dando también debemos ajustar. Sin duda podemos aprender del mismo partido, hay situaciones que podríamos gestionar mejor y vamos a aprovecharlo para crecer".