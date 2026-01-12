Equipo del fútbol colombiano confirmó salida de 8 jugadores; préstamos, libres y más

Independiente Medellín, luego de sus fichajes y con la salida de varios jugadores, decidió hacer oficial las novedades de la nómina al mando del director técnico Alejandro Restrepo, en especial con los futbolistas que no van más en este 2026.

De arranque el DIM, en su comunicado este lunes escribió que "informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública las siguientes novedades en relación con el plantel profesional de cara a la temporada 2026".



Jugadores que salieron del Medellín en el 2026

De arranque hablaron de los futbolistas que no se fueron libres, sino por acuerdos con otros equipos y con los mismos deportistas. "Luis Sandoval y Jaime Alvarado continuarán su carrera deportiva en condición de préstamo por un año. Sandoval jugará en el Deportes Tolima y Alvarado en el Once Caldas, ambos con opción de compra", a ellos se les sumó "Malcom Palacios, que fue cedido a préstamo por un año al Orsomarso S.C., en una operación que no contempla opción de compra".

Lo sorpresivo es cuando anunciaron que uno de los que destacó en 2025 no continuará en el Independiente Medellín, confirmando que "el club informa que Jarlan Barrera finalizó su vínculo contractual con la institución y se suma a Fáiner Torijano, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega y Ménder García, quienes tampoco continuarán haciendo parte del plantel profesional".

A estos 8 jugadores que oficializó el DIM que no estarán más en la institución antioqueña, se suma Brayan León, quien fue vendido al Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, tras una jugosa oferta.



[🔴🔵] Comunicado oficial: Salida de jugadores del plantel profesional para 2026https://t.co/hJCbg38Jmc — DIM (@DIM_Oficial) January 12, 2026

En cuanto a refuerzos, Independiente Medellín presentó a a cuatro futbolistas, que son Jhon Montaño, Didier Moreno, Salvador Ichazo y Yony González, quienes están trabajando desde hace varios días a las órdenes de Alejandro Restrepo, quien además fue ratificado por la dirigencia, a pesar de perder las finales de Liga BetPlay 2025-I y la de Copa BetPlay 2025.



¿Cuándo juega Independiente Medellín?

El arranque de la Liga BetPlay 2026-I para el equipo 'poderoso' será el próximo domingo 18 de enero contra el Pasto, en el estadio Departamental Libertad, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

En cuanto a la Copa Libertadores 2026, el DIM se medirá al Liverpool (Uruguay), en la segunda ronda previa, buscando ganar y meterse en la fase de grupos.