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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  /  "Era una fiesta para ustedes, para Nacional, y quizá el árbitro ayudó un poco también a eso"

"Era una fiesta para ustedes, para Nacional, y quizá el árbitro ayudó un poco también a eso"

Sugestivas declaraciones desde el camerino de Internacional después de la derrota 3-2 frente a Nacional en El Campín, con la noticia del debut de James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Carlos Betancur, árbitro colombiano.
Carlos Betancur, árbitro colombiano.
Foto: Colprensa.

El partido en el que Atlético Nacional superó por un marcador de 3-2 a Internacional, en compromiso realizado la noche del miércoles en el estadio El Campín, tuvo de todo un poco en medio del debut oficial de James Rodríguez, con la camiseta de los 'verdolagas'. Y aparte de los goles y lo vibrante del compromiso, la polémica no faltó.

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Y es que a Fabricio Sanguinetti, delantero de los capitalinos, le anularon un tanto en el segundo tiempo, a los pocos instantes del segundo tanto de los visitantes, y aparte de eso, el árbitro Carlos Betancur dio 10 minutos de adición, en una cuestión que pareció para algunos excesivo.

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Precisamente Sanguinetti dejó algunas declaraciones con respecto a las controversias presentadas en el promocionado compromiso. "Y bueno, así es el fútbol. Me parece que fue un poco injusto también. No he visto la jugada de mi gol, pero todo el mundo me dice que era válido, así que bueno, la veré en mi casa más tranquilo. Pero bueno, nos vamos tristes porque me parece que por lo menos nos merecíamos el empate. A mí el árbitro me dice en el momento que él no la toca, o sea, que como que él va trasladando y la pelota la toca uno verde, y en las cámaras se veía claro que la toca de atrás. Pero bueno, no sé, el árbitro no nos dio explicaciones, solamente anuló. Y bueno, no quiero decir mucho porque estoy un poco enojado, pero bueno, toca seguir. Ya tenemos en tres días un partido, así que bueno, hay que corregir y seguir adelante".

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El uruguayo siguió con sus palabras y complementó que , no sé cuánto tiempo estuvieron mirando. Yo pensé que iba a adicionar 6 o 7, me parece que 10 también se les fue un poco la mano. Pero bueno, también hay que entender el contexto. Hoy era una fiesta para ustedes, para Nacional, y quizá el árbitro ayudó un poco también a eso. No quiero decir mucho, la verdad, porque tengo muchas ganas de decir cosas, pero me parece que lo mejor es no decirlas porque esto sigue. Así que bueno, nada, tristes".

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Polémica arbitral no faltó en debut de James Rodríguez en Nacional vs Internacional; ¿era gol legal?

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En las redes sociales también se ha generado conversación con este tema y las críticas han llegado en contra del juez Betancur, a quien al final del compromiso algunos integrantes de Internacional se acercaron a reclamarle.

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