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Gol Caracol  / Barcelona confirmó insólita lesión de una de sus figuras; "molestias en su rodilla derecha"

Barcelona confirmó insólita lesión de una de sus figuras; "molestias en su rodilla derecha"

En medio de la goleada 7-2 de Barcelona sobre Racing de Santander, por La Liga, uno de sus jugadores salió de la cancha para ir por un balón, se resbaló y no pudo seguir.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Joan García, guardameta del Fútbol Cub Barcelona, surfió una lesión
Joan García, guardameta del Fútbol Cub Barcelona, surfió una lesión
AFP

El arquero del Barcelona, Joan Garcia, presenta unas leves molestias en la rodilla derecha, según anunció este jueves el club azulgrana, que no ha especificado el tiempo previsto de baja.

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El internacional español sintió dichas molestias durante la primera mitad del partido que enfrentó el miércoles al Barcelona y al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, y fue sustituido al descanso por el guardameta polaco Wojciech Szczesny.

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En esta ocasión, Joan Garcia no tiene afectada la rodilla izquierda, de la que fue operado el pasado año por una rotura del menisco interno que le obligó a estar de baja durante más de un mes.

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Tras la goleada frente al conjunto cántabro (7-2), el equipo azulgrana se ejercitó este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Los jugadores que disputaron más minutos hicieron hoy trabajo de compensación, mientras que el resto se ejercitó sobre el césped del Camp Tito Vilanova. También participaron los futbolistas del filial Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim.

FC Barcelona
Equipo del FC Barcelona 2026/2027
AFP

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El Barcelona volverá a ejercitarse este viernes y, posteriormente, el entrenador Hansi Flick comparecerá en la sala de prensa para analizar el partido del sábado contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

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