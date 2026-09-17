Lionel Messi encaró, señaló y braveó a autoridad de la MLS; pasó tras último juego de Inter Miami

Con su centésimo gol y una nueva asistencia, Lionel Messi llevó al Inter Miami a vencer este miércoles 2-0 a Cruz Azul y ganar su primera Campeones Cup, el duelo anual entre los monarcas de las ligas norteamericana (MLS) y mexicana.

Messi llegó a 100 tantos con la camiseta del Inter Miami en este exitoso debut de su compatriota Cristian "Kily" González en el banco de las Garzas.

El astro argentino abrió el marcador en el minuto 24 de forma inesperada, con un potente cabezazo, y en el 81' lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo en el Nu Stadium de Miami.

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Messi, de 39 años, amplió su inigualable vitrina con un trofeo que celebró abrazado a sus compañeros y al Kily González, que apenas el martes tuvo su primera práctica en Miami.



"No tengo palabras de lo que estoy sintiendo", dijo el exjugador del Inter de Milán y Valencia en conferencia de prensa.

"Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón, así que me lo cumplió", reveló el argentino que, al igual que compañeros y dirigentes, defendió la candidatura de Messi a un noveno Balón de Oro.

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"Probablemente fue el mejor jugador del Mundial, tuvo un año increíble", remarcó David Beckham, copropietario del Inter, en declaraciones a Apple TV. "Merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo".

Messi se llevó esta alegría después de unas semanas dolorosas en las que sufrió la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre.

"Tenemos que disfrutar porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esto", afirmó Casemiro sobre el rosarino, quien en octubre se despedirá de la selección argentina en un amistoso frente a su hinchada en Buenos Aires.

La polémica de Messi con uno de los patrones de la MLS

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Más allá del gol y del título del astro argentino, en los medios internacionales y en las redes sociales se viene haciendo eco del enfrentamiento de Lionel Messi y los gestos que le hizo a Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer. Incluso, el '10' el Inter Miami se negó a estar cerca del referido directivo en el momento en el que les entregaron el trofeo.

Con respecto a las causas del distanciamiento y problema, el diario 'Marca USA' indicó que "no hay ningún comentario oficial al respecto, ni por parte de Messi ni de Don Gaber. Según señala el medio estadounidense Hitc, el origen del desencuentro podría ser un comentario del comisionado de la MLS durante el Mundial 2026. En una entrevista concedida a Front Office Sports, Don Garber aseguró que Messi se queja de él por ciertos conflictos arbitrales con los árbitros de la MLS".

Lionel Messi Foto: AFP