Kylian Mbappé, envuelto en una polémica en España y Francia; "comportamiento de chusma"

La decisión de Kylian Mbappé de no ponerse completamente una camiseta de apoyo a la población de Ceuta desató una intensa polémica en España, con eco también en Francia, avivada por las críticas de la derecha y la extrema derecha a la estrella del Real Madrid.

El futbolista francés y sus compañeros Vinícius e Ibrahima Konaté están en el centro de la controversia tras ponerse a medias una camiseta de apoyo a Ceuta -el enclave español en el norte de África al que entraron desde Marruecos decenas de miles de migrantes a finales de julio-, antes del partido contra el Elche del martes.

Los tres la dejaron enrollada a la altura del pecho, impidiendo que se leyera del todo el lema "Todos somos caballas [apodo de los habitantes de Ceuta]".

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Las imágenes corrieron veloces por las redes y llegaron incluso a los pasillos del Congreso de los Diputados en Madrid, a menos de un año para unas elecciones generales en las que la cuestión de la inmigración -tradicionalmente poco protagonista en España- apunta a ser una de las cuestiones centrales.



Allí, la portavoz del Partido Popular (derecha) en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó haber sentido "vergüenza ajena" al ver el gesto de los jugadores, mientras que José María Figaredo, diputado de la formación ultraderechista Vox, consideró que "los españoles son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y que luego no apoyan a los españoles".

El grupo radical de aficionados del Real Madrid Ultras Sur -asociado a la extrema derecha y con la entrada prohibida al Santiago Bernabéu- calificó de "inaceptable" la actitud de los jugadores y pidió una "disculpa pública" por su parte.

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La semana pasada, un periodista de la AFP vio a cientos de ellos reunidos antes del partido contra el Inter de Milán (2-1) coreando el lema antiinmigración "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!", en el exterior del estadio madrileño.

El Real Madrid no había respondido al inicio de la tarde a las consultas de AFP sobre el tema.

Mbappé Foto: AFP

"Pensamiento para todos los inmigrantes"

La cuestión de Ceuta sigue centrando los debates en España desde que la entrada masiva de migrantes a finales de julio desató una crisis inédita en la pequeña ciudad autónoma, así como fuertes tensiones diplomáticas en la Unión Europea.

Decenas de estos migrantes murieron en su intento de llegar al enclave, principalmente en el mar, según los balances de las autoridades españolas y marroquíes.

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Aunque la mayoría regresó rápidamente a Marruecos, varios miles se quedaron en Ceuta, donde la situación ha ido deteriorándose, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

Ante una polémica que crecía por horas, Kylian Mbappé dio unas declaraciones el miércoles al diario deportivo AS explicando su decisión.

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"Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano", aseguró el atacante francés.

"Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", agregó, indicando que no quería dar "prioridad en el sufrimiento".

Kylian Mbappé, figura francesa del Real Madrid, en un partido de La Liga de España AFP

Una declaración mesurada por parte de una estrella mundial, que ya se posicionó en el pasado en otros temas extradeportivos, mostrando su indignación ante el racismo o su oposición al partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (RN), que también criticó su gesto esta semana.

Así, el diputado y portavoz del partido, Julien Odoul, fustigó un "comportamiento de pequeña chusma" en el canal CNews del multimillonario ultraconservador Vincent Bolloré.

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"¿Por qué se sienten solidarios con todos los sufrimientos del mundo pero nunca con los de los europeos?", lanzó de su lado la eurodiputada de ultraderecha francesa, Marion Maréchal.

Con las críticas al gesto de Mbappé, pero también de Vinicius Junior -comprometido en la lucha contra el racismo tras haber sido víctima de insultos en varios estadios-, la derecha y la extrema derecha españolas buscan aumentar además los cuestionamientos sobre el gobierno que preside Pedro Sánchez.

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Tanto PP como Vox acusan al dirigente de izquierdas -con una posición abierta hacia la inmigración e impulsor de un plan de regularizaciones que debe beneficiar a cientos de miles de migrantes- de una mala gestión de la crisis en Ceuta.