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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Este sería el rival de Colombia femenina sub-20, en el Mundial 2026, si vence a Polonia en octavos

Este sería el rival de Colombia femenina sub-20, en el Mundial 2026, si vence a Polonia en octavos

Polacas y colombianas ya saben cuál sería su próximo rival en el certamen mundialista, para la fase de cuartos de final. Ahora, entre europeas y sudamericanas definirán a la otra clasificada.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, formadas previo a duelo.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, formadas previo a duelo.
Foto: X de Conmebol.

Las selecciones de Canadá y Nigeria lograron este jueves el pase a los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol, que se juega en Polonia, tras eliminar en octavos a las de selecciones de Francia (1-3) e Inglaterra (0-3).

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Canadá, subcampeona en 2002, dio cuenta de Francia en el Stadion ŁKS de Łódź, donde se impuso por 1-3 con un triplete de Kaylee Hunter. En el tramo final Kenza Roche-Dufour anotó el tanto del honor francés.

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Las canadienses se cruzarán el domingo en cuartos, en el mismo escenario, con la ganadora del duelo de esta tarde entre la tricampeona y defensora del título, Corea del Norte, y Japón, ganadora del torneo en 2018.

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Nigeria, dos veces subcampeona del mundo (2010 y 2014), sacó el billete para cuartos en Bielsko-Biała al golear 3-0 a Inglaterra con tantos de Tosin Rafiu, Janet Akekoromowei y Mary Mamadu. Las inglesas fallaron un penalti que hubiera supuesto el 1-1.

En cuartos de final, las nigerianas se enfrentarán el domingo en Łódź a la ganadora del partido de este jueves entre la anfitriona, Polonia, y Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Nigeria en este Mundial Femenino Sub20?

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El seleccionado de Nigeria fue parte del grupo F junto a España, China y Nueva Caledonia. En el debut mundialista, las nigerianas cayeron 2-0 contra la selección de España. Ya en su segunda salida, las africanas sumaron un punto al empatar 0-0 contra China. Finalmente en el último partido de la fase de grupos, el seleccionado nigeriano le pasó por encima, a quizás la selección mas floja del certamen, que es Nueva Caledonia, con un marcador de 10-1.

Con estos resultados, la selección del continente africano pasó segunda con 4 puntos y +7 en la diferencia de gol. Este jueves 17 de agosto del 2026, la selección de Nigeria logró imponerse 3-0 ante la selección de Inglaterra y desde ya esperan a su rival en cuartos de final, que saldrá de la llave de Polonia y Colombia.

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