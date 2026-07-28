Escándalo arbitral en Quindío vs. Tolima, por penalti a favor del local al final del juego

En el estadio Centenario de Armenia, Deportes Quindío venció 2-1 al Deportes Tolima y provocó la tanda desde los doce pasos con un agónico gol de penalti de José Lloreda. Sin embargo, la acción fue muy polémica y generó rabia en el conjunto pijao.

A los 90 minutos, el juez central Ricardo Pabón, de Santander, señaló una mano dentro del área del Tolima, no obstante, en la repetición se ve claramente que la pelota pega en la mano, pero del delantero del Quindío. Cabe remarcar que en esta instancia no hay VAR y no pudo contar con el apoyo de la tecnología.

Vea la foto del penalti sancionado para el Quindío: