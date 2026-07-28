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Colombiano llegó a Brasil y ya ilusiona; tercer jugador más caro en la historia de reconocido club

Este martes, un delantero colombiano arribó a territorio brasileño para firmar un millonario contrato con un histórico equipo del país sudamericano. ¿De quién se trata?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Pelota del Brasileirao.
Pelota del Brasileirao.
Getty Images.

El colombiano Kerwin Vargas ya se encuentra en Brasil para cerrar su incorporación al Athletico Paranaense, uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes para el club de Curitiba. El extremo llega procedente del Charlotte FC, de la Major League Soccer (MLS), con la expectativa de convertirse en una pieza clave del equipo en la búsqueda del ascenso y el protagonismo en el fútbol brasileño.

A su llegada al país, el futbolista expresó su felicidad por este nuevo desafío y dejó claro cuál será su prioridad una vez se oficialice el vínculo con el conjunto rojinegro.

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“Estoy muy contento de estar aquí. Agradezco la oportunidad en un momento tan bueno. Ahora es momento de concentrarme y estar disponible para el entrenador”, afirmó el colombiano.De acuerdo con 'Globo Esporte', el Athletico Paranaense realizó una fuerte apuesta económica para quedarse con el atacante cafetero. El club invirtió aproximadamente 4 millones de dólares (20,3 millones de reales al cambio actual) para adquirir el 80 % de los derechos deportivos del jugador, mientras que el 20 % restante continuará perteneciendo al Charlotte FC.

Esa operación convierte a Kerwin Vargas en el tercer fichaje más caro en la historia del Athletico Paranaense, solo por detrás de las incorporaciones de Vítor Roque y Kevin Viveros, reflejando la confianza que la institución tiene en el potencial del colombiano.

Además, la negociación podría marcar un nuevo récord para el club. Según la prensa estadounidense, el contrato contempla una prima de 2 millones de dólares condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos y de rendimiento. En caso de activarse esas cláusulas, Vargas pasaría a convertirse en el fichaje más costoso en la historia del Athletico Paranaense.

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El atacante arriba al fútbol brasileño después de una etapa destacada en el Charlotte FC, equipo con el que disputó 148 partidos, registró 23 goles y entregó 15 asistencias. Durante ese período también recibió 18 tarjetas amarillas y acumuló 8.643 minutos en cancha, cifras que reflejan la continuidad que tuvo en la MLS.

Antes de su experiencia en Estados Unidos, Vargas defendió los colores del Feirense de Portugal. Allí participó en 31 encuentros, convirtió ocho goles, recibió una tarjeta roja y sumó 2.149 minutos de competencia.

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En total, el colombiano acumula 179 partidos como profesional entre ambos clubes, con 31 goles, 15 asistencias, 21 tarjetas amarillas, una expulsión y 10.792 minutos disputados.

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