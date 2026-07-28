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Gol Caracol  / Mala entrega, plancha y expulsión del Tolima frente a Quindío; se complicó el 'pijao'

Mala entrega, plancha y expulsión del Tolima frente a Quindío; se complicó el 'pijao'

En el partido de Copa BetPlay entre 'cuyabros' y 'pijaos' se presentó una fuerte patada que desencadenó en la expulsión del arquero Miguel Ortega. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Miguel Ortega, arquero del Tolima.
Miguel Ortega, arquero del Tolima.
COLPRENSA.

Este martes, en el duelo entre Quindío y Tolima se dio una fuerte acción que desencadenó en una tempranera expulsión.

La jugada se dio a los tres minutos luego de un balón largo lanzado al espacio. Ronaldo Angulo iba en solitario y Miguel Ortega salió y cortó la jugada con una fuerte patada fuera del área.

El árbitro Ricardo Pabón no dudó en mostrarle la cartulina roja al arquero de los 'pijaos'.

Vea el video de la expulsión de Miguel Ortega:

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