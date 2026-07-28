Mala entrega, plancha y expulsión del Tolima frente a Quindío; se complicó el 'pijao'

Este martes, en el duelo entre Quindío y Tolima se dio una fuerte acción que desencadenó en una tempranera expulsión.

La jugada se dio a los tres minutos luego de un balón largo lanzado al espacio. Ronaldo Angulo iba en solitario y Miguel Ortega salió y cortó la jugada con una fuerte patada fuera del área.

El árbitro Ricardo Pabón no dudó en mostrarle la cartulina roja al arquero de los 'pijaos'.

Vea el video de la expulsión de Miguel Ortega:



🟥 ¡A LOS 3' MINUTOS ROJA PARA EL PORTERO ORTEGA DE TOLIMA! El 'Pijao' se queda con un hombre menos ante Deportes Quindío. #LACOPAxWIN 🟢⚪🟡🏆🟤🟡 pic.twitter.com/AOmc9bcDEe — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026