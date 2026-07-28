Tolima, eliminado de la Copa BetPlay, tras perder 4-2 en penaltis con Quindío; polémico arbitraje

Este martes, Deportes Quindío aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 luego de vencer 4-2 en la definición desde el punto penal a Deportes Tolima, tras igualar la serie con un triunfo 2-1 en el partido de vuelta de la Fase 1B.

En el compromiso disputado en el estadio Centenario, el conjunto quindiano logró remontar la desventaja obtenida en el encuentro de ida y, con el 2-1 a su favor, igualó el marcador global 3-3, llevando la definición a la tanda de penales.

Con esta clasificación, el equipo cafetero continúa en la lucha por el título de la Copa Colombia y se instala entre los 16 mejores equipos del certamen. Su rival en la siguiente fase será Llaneros.

El partido comenzó con una fuerte patada a los tres minutos del arquero Miguel Ortega sobre Ronald Angulo. El árbitro Ricardo Pabón no dudo en mostrarle la tarjeta roja al tratarse del último hombre.



Pese a ese contratiempo, los dirigidos por Sebastián Oliveros aguantaron las arremetidas del local. Sobre el final del primer tiempo, los 'pijaos' se adelantaron en el marcador gracias a Edward López. Lanzaron un balón en profundidad, la defensa cuyabra erró y el delantero del Tolima aprovechó, eludió a un defensor y definió con pierna derecha.

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Pese a estar 3-1 abajo en la serie, Quindío no bajó los brazos y empató por medio de José Lloreda, tras un centro al área al 65'. Seis minutos más tarde, Jorge Cabezas Hurtado también se fue expulsado en la visita por un manotazo sobre Fredy Hurtado.

Con la ventaja de dos jugadores de más en la cancha, los cafeteros lo ganaron en la última jugada del encuentro, pero con polémica. El juez central Pabón decretó un penalti por una mano dentro del área, no obstante, se apreció claramente que la pelota pegó en la mano del delantero cuyabro.

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Ante la ausencia del VAR en esta instancia, el juego terminó 2-1 para Quindío y 3-3 en el global. En los penaltis, los locales se impusieron por 4-2. Anderson Angulo y Cristian Arrieta erraron en el Tolima mientras que Juan Ocampo fue el único en fallar en el glorioso.