Luto en el fútbol; falleció exjugador del Real Madrid a los 44 años

El fútbol español está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Borja Ferrer, exfutbolista que pasó por las categorías del Real Madrid y otros clubes del balompié español, a los 44 años. El exdefensor luchaba contra una enfermedad desde 2024, situación que había sido seguida de cerca por quienes compartieron con él dentro y fuera de los terrenos de juego.

A lo largo de su carrera, Borja Ferrer defendió los colores del Real Madrid B (Castilla), Xerez CD, Rayo Vallecano, Ponferradina y CD Alcalá, dejando huella en cada una de las instituciones por las que pasó.

Uno de los primeros pronunciamientos llegó por parte del conjunto merengue, que recordó su paso por el filial y envió un mensaje de solidaridad a sus seres queridos.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer, jugador del Real Madrid Castilla en la temporada 2002-2003. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, compañeros y seres queridos. Borja Ferrer ha fallecido a los 44 años de edad. Descanse en paz".El Xerez CD, equipo en el que militó entre las temporadas 2000 y 2004, también dedicó unas emotivas palabras para despedir a quien consideran un ejemplo de fortaleza durante los últimos años.



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"El Xerez lamenta profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer Salovera a los 44 años de edad, exjugador azulino durante las temporadas 2000/2004, quien ha sido un ejemplo de fortaleza y superación en su lucha contra una dura enfermedad durante los últimos años. La entidad traslada todo su cariño a familiares, amigos y allegados en estos difíciles momentos. Descanse en paz".Por su parte, el Rayo Vallecano se sumó a las muestras de condolencia y destacó el recuerdo que dejó el exfutbolista durante su paso por la institución madrileña.

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Más allá de tu habilidad futbolística, serás recordado siempre por tu sonrisa eterna y generosidad infinita.



💙 Ese es tu mayor legado, Borja. pic.twitter.com/aUkY3P8NV9 — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) July 27, 2026

"Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Borja Ferrer Solavera, exjugador del Club, fallecido a los 44 años tras una larga enfermedad".La noticia ha generado numerosas reacciones entre aficionados, excompañeros y clubes del fútbol español, que han expresado su pesar por la partida de un jugador que enfrentó con valentía su enfermedad desde 2024. Los mensajes de despedida coinciden en resaltar no solo su trayectoria deportiva, sino también su fortaleza y calidad humana durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Borja Ferrer Solavera, exjugador del Club, fallecido a los 44 años tras una larga enfermedad.



D.E.P. 🙏 pic.twitter.com/TaMvxDFLb6 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 27, 2026