"Estamos tristes y dolidos en América de Cali; la verdad que no fue nuestro mejor partido"

América de Cali no se pudo hacer fuerte en casa. Este domingo 3 de noviembre, recibió a Deportivo Cali, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2024, y perdió 0-1, con gol de José Caldera. Razón por la que los miles de hinchas que arribaron para alentar a su equipo, en el estadio Pascual Guerrero, salieron con 'caras largas'. Perder un clásico no le gusta a nadie.

Por eso, el director técnico de los 'diablos rojos', Jorge 'Polilla' da Silva, salió a poner la cara. En rueda de prensa posterior al compromiso, habló de varios temas, mostrándose autocrítico, pero también resaltando la labor de sus dirigidos. Eso sí, demostró ser un buen perdedor y felicitó al 'azucarero'. Por último, dejó claro que solo resta 'levantar cabeza' y seguir.

¿Qué análisis hace de este resultado en el clásico?

"Estamos tristes, dolidos. Es una derrota que cuesta digerir. Conscientes de que no fue nuestro mejor partido y hubo esos errores defensivos que permitieron el gol del Cali. Sin embargo, no hay nada que reprochar. El equipo intentó, de la mano del aliento de la gente, pero no nos alcanzó. Nos tiene que servir para lo que viene, que son cosas importantes y claves en la disputa de lo que queremos. A veces nos cogieron mal parados, pero, pese a ello, supimos defendernos. No alcanzó y lo que queda es felicitar al Cali. Nos duele porque queríamos regalarle la victoria a nuestra gente, pero tenemos que seguir y levantar cabeza. No somos tan buenos, cuando ganamos, ni somos un desastre, después de esta derrota en el clásico".

Cinco partidos sin ganar, ¿Cuál es el mensaje para el hincha?

"Como está el hincha, estamos nosotros. Hay cierta preocupación porque nos estábamos acostumbrando a ganar, con los puntos necesarios para clasificar y una racha positiva de resultados favorables. Ya van varios partidos sin ganar, pero igual estamos bien. Son los mismos jugadores, no hemos variado nada, más allá de las variantes por temas de lesiones. Que el hincha esté tranquilo, que sabemos lo que queremos, por lo que pelearemos. Somos un equipo grande y estamos bien".

Acción de juego del partido entre América de Cali y Deportivo Cali, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

¿Considera que no ha manejado bien la nómina, por la seguidilla de juegos?

"En estos momentos, todo es cuestionable. El tema es que cuando uno está al frente de un equipo, como América de Cali, es difícil dejar de lado a unos jugadores en determinados partidos. Algunos decían que pusiéramos un equipo alterno, en el clásico, pero no puedo hacerle eso al hincha, enfrentando al Cali. Quizá, en Barranquilla, pudimos haber guardado algo, pero era clave. Entonces lo que hacemos es hablar con los jugadores, el cuerpo médico, en fin, y están bien, recuperados. Veremos si replanteamos algo, pensando en Pasto. Hay la necesidad de ganar todos los partidos y rotar no es fácil".

Además de jugar por las bandas, ¿Hay más ideas de juego?

"Nuestro juego no se enfoca solo por las bandas. Se intenta y se ha hablado de otras alternativas, como tener un hombre por adentro, pero a veces no salen las cosas. También el rival juega y ellos nos estudian a diario. Generamos más por las zonas de las bandas, es verdad, y buscaremos cómo crear por adentro. Se trabajará en ello para próximos encuentros".