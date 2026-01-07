Estos son los números de Falcao García en Millonarios; ¿podrá mejorarlos en su regreso?

El ambiente en la capital se tiñó de azul esta mañana tras el anuncio oficial que toda la hinchada esperaba: Radamel Falcao García, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, regresará a las filas de Millonarios para disputar la temporada 2026. Tras semanas de incertidumbre y rumores sobre su futuro profesional, el 'Tigre' ha decidido vestirse de corto una vez más en el equipo de sus amores para lo que es considerado su 'último baile'.

El regreso de Falcao no es solo una incorporación deportiva de alto nivel; representa el cumplimiento de una promesa de lealtad hacia la institución que lo acogió en 2024. Tras un breve periodo de incertidumbre sobre la continuidad de su carrera profesional, el samario ha decidido que su camino debe seguir vinculado al azul de Bogotá, buscando saldar la deuda pendiente de conquistar un título en el fútbol profesional colombiano.

La primera experiencia del goleador con la camiseta del 'embajador', que abarcó desde mitad de 2024 hasta mediados de la temporada 2025, dejó registros que ya forman parte de la historia del club. A pesar de los retos físicos naturales de su veteranía, su efectividad en el área fue determinante para que el equipo se mantuviera peleando por levantar un trofeo. Disputó un total de 29 partidos oficiales entre la liga, la copa BetPlay, y la Copa Sudamericana, logrando consolidarse como una pieza clave de la ofensiva con 11 anotaciones. Sus números se dividen en 4 goles durante las fases regulares de la liga y una notable producción de 7 tantos en instancias definitivas de cuadrangulares, demostrando su jerarquía en los momentos de mayor presión.

Falcao García en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Fue precisamente en esta etapa donde Falcao grabó su nombre con letras de oro en el balompié nacional al alcanzar la cifra de 350 goles como profesional. Con un certero cabezazo ante su afición, superó la marca histórica de Víctor Hugo Aristizábal, convirtiéndose en ese momento en el mayor artillero de Colombia. Además, sus goles en los clásicos contra Independiente Santa Fe y Atlético Nacional cimentaron un vínculo inquebrantable con la tribuna.



A sus 39 años, el ex Rayo Vallecano asume el reto de guiar al equipo en la búsqueda de la estrella 17 y hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana. La confirmación de su llegada se espera que desate un fenómeno comercial inmediato, con un incremento masivo en la renovación de abonos y la preventa de la indumentaria oficial de 2026. Colombia se prepara para presenciar, una vez más, el rugido de una de sus leyendas más grandes, en nuestra liga.