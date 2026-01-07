Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Estos son los números de Falcao García en Millonarios; ¿podrá mejorarlos en su regreso?

Estos son los números de Falcao García en Millonarios; ¿podrá mejorarlos en su regreso?

Millonarios encendió los rumores sobre una posible vuelta del 'Tigre' al club, y al final fueron realidad. El delantero vivirá su segunda etapa en el equipo, tras su salida en julio de 2025.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Falcao García, celebrando un gol con la camiseta de Millonarios
Falcao García, celebrando un gol con la camiseta de Millonarios
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad