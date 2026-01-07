Mala noticia para Jefferson Lerma y Daniel Muñoz; Manchester City quiere a figura del Crystal Palace

El Crystal Palace estará dispuesto a vender al defensa central Marc Guéhi al Manchester City si llega una oferta adecuada.

Oliver Glasner, técnico del Palace, confirmó que si el City llega a los deseos económicos del club, venderán a Guéhi durante esta ventana de fichajes.

"No soy tonto, si una oferta grande llega del City y Marc quiere irse, se irá", dijo Glasner.

"Si solo valoras la parte deportiva, todo el mundo en el club dirá que Marc se tiene que quedar, pero no es solo sobre eso, también tienes que mirar la situación financiera, que es muy importante".



Guéhi acaba contrato en verano y ya ha expresado su deseo de no renovar para dar un salto en su carrera deportiva. El Palace rechazó una oferta de unos 40 millones de euros el último día del mercado de fichajes de verano porque no consiguió encontrar el sustituto que quería, pero estarían dispuestos a venderlo ahora para no perderlo gratis en verano.

El City, que está cerca de cerrar la incorporación de Antoine Semenyo, necesita reforzar la defensa porque en estos momentos tiene lesionados a tres centrales, Josko Gvardiol, Rúben Dias y John Stones.