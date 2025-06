Explotó Jorge 'Polilla' Da Silva y dio la última palabra sobre su futuro en América

Jorge 'Polilla' Da Silva confirmó hace pocos minutos que no es más el entrenador del América de Cali. El director técnico uruguayo, de 63 años, dirigirá este jueves 19 de junio su último compromiso sentado en el banco 'escarlata', y el cual será en el Pascual Guerrero contra Independiente Medellín, a partir de las 8:15 de la noche.

Los rojos del Valle del Cauca no lograron el objetivo de llegar a la gran final de la Liga BetPlay I-2025, pero complementó que se va con el deber cumplido porque no ahorró esfuerzos junto a su cuerpo técnico.

"No. Ya hemos tomado una decisión más allá de lo que por ahí el club pueda decidir, hemos decidido por parte de todo el cuerpo técnico dar por finalizado nuestro vínculo con el club y ver otras opciones que puedan ver para seguir trabajando buscando lo mejor como siempre", dijo de entrada 'Polilla' en conversación con el periodista Marino Millán.

Jorge 'Polilla' Da Silva no continúa como director técnico del América de Cali. AFP

A renglón seguido, Jorge 'Polilla' Da Silva sostuvo que son etapas que llegan a su fin, que duele porque quiere a la institución 'escarlata y volvió a reiterar el profesionalismo de su 'staff' en el tiempo que estuvo en el banco técnico del América.

Publicidad

"Sí, este sería el último partido, ojalá podamos cerrarlo con una victoria y que le permita al equipo seguir sumando para el tema de la reclasificación y que quede muy bien posicionado para que puedan jugar otras vez los torneos internacionales. Con tristeza porque es un club al que quiero mucho, donde he pasado muchos años, en etapa de jugador y de entrenador. Son etapas y es una que llega a su fin, no alcanzamos el objetivo que era salir campeones, pero me voy con la tranquilidad de haber hecho las cosas con profesionalismo y trabajo", reiteró el timonel charrúa.

"Hemos decidido con todo mi cuerpo técnico dar por finalizado el vínculo con @AmericadeCali". Jorge "Polilla" Da Silva

Escuche la entrevista completa aquí👇https://t.co/AGnvJBIl4m pic.twitter.com/HlSWnwa6uD — Marino Millán (@marinomillan) June 19, 2025

Recordemos que América sigue con la vida en la Copa Sudamericana, pero deberá enfrentar los 'play-offs' al Bahía de Brasil. En una serie que está pactada a iniciar en territorio brasileño el 15 de julio y culmina en el Pascual Guerrero, el 22 del mismo mes. El horario para ambos encuentros es a las 7:30 de la noche, en horario de nuestro país.