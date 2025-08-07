Millonarios vs. Deportivo Cali; hora y dónde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

Millonarios y Deportivo Cali protagonizarán este viernes el partido más importante de la sexta jornada del Torneo Finalización de Colombia, al que llegan ambos con la necesidad de ganar para salir de la parte baja de la tabla por el mal momento futbolístico que viven.

Por un lado, los bogotanos ocupan el último lugar sin puntos, producto de tres derrotas en igual cantidad de partidos disputados, y por el otro están los azucareros en el puesto 13 con apenas cinco unidades sumadas en cinco salidas.

En ese contexto, el partido es clave para los dos clubes porque una derrota puede empezar a alejarlos del objetivo de clasificar los cuadrangulares semifinales.



Hora y dónde ver Millonarios vs. Deportivo Cali por Liga BetPlay

Por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibirá al Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El encuentro está programado para el viernes 8 de agosto a las 7:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión por televisión cerrada.

El minuto a minuto del clásico añejo, también lo podrá disfrutar a través de https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

El entrenador de Millonarios, David González, aseguró que el equipo está "dolido y apenado por el inicio del torneo", pero se mostró convencido del "plantel competitivo que conformó" y resaltó que algunos jugadores nuevos, como el portero uruguayo Guillermo de Amores o el atacante colombiano Jorge Cabezas Hurtado, puedan debutar ante Cali.

Ellos se sumarán a otras figuras del equipo, como el central Andrés Llinás, el centrocampista Nicolás Arévalo y el extremo Alex Castro, recién fichado por el club.

El Cali -dirigido por Alberto Gamero, quien es ídolo de Millonarios- viene golpeado tras perder por 0-3 con Llaneros, aunque el técnico es muy consciente de que el resultado no reflejó lo que su equipo mostró en la cancha y apunta a crecer a partir de eso.

"No voy a dudar de estos jugadores. Tenemos que corregir, pero estoy convencido de que el Deportivo Cali saldrá de este momento", expresó el entrenador.

Para este juego, Gamero contará con sus principales figuras, entre las que están el central uruguayo Joaquín Varela; los veteranos centrocampistas Yeison Gordillo y Javier Reina, y el experimentado delantero Avilés Hurtado.