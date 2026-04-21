Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Fabián Bustos podría irse de Millonarios? Candidato en Universitario de Perú, club que ya dirigió

¿Fabián Bustos podría irse de Millonarios? Candidato en Universitario de Perú, club que ya dirigió

El técnico argentino Fabián Bustos es tema de conversación en la prensa peruana, tras la salida del técnico del cuadro 'crema'. Ya sabe lo que es dirigir al popular equipo 'inca'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, técnico de Millonarios
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad