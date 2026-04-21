¿Fabián Bustos podría irse de Millonarios? Candidato en Universitario de Perú, club que ya dirigió

El entrenador español Javier Rabanal fue despedido del tricampeón peruano Universitario de Deportes tras un comienzo de temporada irregular para el desafío establecido de conquistar este año el cuarto título seguido de la Liga 1. Desde ya empiezan a sonar nombres para reemplazarlo y entre esos apareció el del actual entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, quien ya sabe lo que es dirigir al elenco 'crema'.

"Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", expresó el club peruano a través de un comunicado.



¿Fabián Bustos, opción como técnico de Universitario?

En el medio 'Líbero' detallaron este martes que "según el periodista Gustavo Peralta, Universitario solo ha tenido contacto con un estratega y es Fabián Bustos. La directiva no tardó en llamarlo para que asuma las riendas del plantel a estas alturas de la temporada", a pesar de eso, dejaron claro que "el técnico bicampeón con los ‘merengues‘ le informó que no tiene una cláusula de salida para poder desligarse de Millonarios".

De igual manera, puntualizaron en que el estratega argentino "quiere respetar su contrato con el combinado colombiano por todo lo que viene haciendo el club con él. Sabe que está en un gran momento a nivel internacional y local con Millonarios, por lo que no pretende cortar el proyecto que tiene planificado este 2026", aunque señalaron que no le cerró la puerta al elenco peruano, "eso sí, expresó su deseo de estar contento por volver, pero que ahora no era el momento".

Fabián Bustos, técnico de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Actualmente el conjunto azul dirigido por Fabián Bustos está luchando por entrar a los play offs de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, estando con 22 puntos, a uno del octavo que es Santa Fe. Por su parte, ya disputó las dos primeras fechas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, perdiendo 2-0 con O'Higgins y ganándole 1-0 a Boston River.



La actualidad de Universitario

Javier Rabanal dirigió a Universitario en doce partidos de competiciones oficiales, con cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas, y en las últimas horas fue confirmada su salida.



Pese a haber ganado por 1-0 al Alianza Lima el clásico del fútbol peruano, su salida fue precipitada a raíz de las dos últimas derrotas: ante el Coquimbo Unido chileno en la Copa Libertadores, y por 2-1 ante Melgar en el Torneo Apertura.

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El técnico canario había asumido el desafío de lograr el cuarto título consecutivo de la Liga 1 de Perú para Universitario tras haber conquistado el año pasado la Liga Pro ecuatoriana con el Independiente del Valle.

De manera interina, Jorge Araujo quedará a cargo del primer equipo de Universitario desde este martes, mientras la junta directiva decide qué técnico reemplazará a Rabanal, entre cuyos nombres suena nuevamente el uruguayo Jorge Fossati, artífice de los últimos títulos del cuadro crema.