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Gol Caracol  / Vea el golazo de Musiala en Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Musiala en Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Alemania continúa 'arrasando' ante Curazao, esta vez fue Jamal Musiala el autor del tanto, para continuar goleando a Curazao en el Mundial 2026. Vea el gol acá.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gol de Musiala vs Curazao
Gol de Musiala vs Curazao
AFP

A minutos de comenzar la segunda parte del partido entre Alemania y Curazao, los dirigidos por Julian Nagelsmann no bajaron su intensidad ofensiva, y por lo contrario, fueron en busca de más.

El cuarto tanto de los cuatro veces campeones del mundo fue obra de Jamal Musiala al minuto 47', tras un exquisito pase de Joshua Kimmich, donde los jugadores del Bayern Múnich se entendieron a la perfección, y el '10' lograra definir de gran manera ante el guardameta de Curazao.

Vea el gol acá:

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