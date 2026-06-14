Vea el golazo de Musiala en Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

A minutos de comenzar la segunda parte del partido entre Alemania y Curazao, los dirigidos por Julian Nagelsmann no bajaron su intensidad ofensiva, y por lo contrario, fueron en busca de más.
El cuarto tanto de los cuatro veces campeones del mundo fue obra de Jamal Musiala al minuto 47', tras un exquisito pase de Joshua Kimmich, donde los jugadores del Bayern Múnich se entendieron a la perfección, y el '10' lograra definir de gran manera ante el guardameta de Curazao.
Vea el gol acá:
UN MINUTO Y ALEMANIA VOLVIÓ A MARCAR— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
Musiala no se tardó nada para anotar en el inicio del segundo tiempo ante Curazao y marcó el 4-1.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kRR8sUJ63u
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