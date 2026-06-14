Curazao sorprendió y marcó la igualdad frente a Alemania en el Mundial; Vea el tanto

En el partido del Grupo E que se disputa en Houston, Curazao sorprendió a Alemania e igualó el marcador antes de la media hora de juego con un auténtico golazo.

Luego de varios intntop dentro del a´rea y rebotes, el balón logró cazarla el juagdor Livano Comenencia para sacar así un gran remate y vencer a Manuel Neuer.

Vea el tanto acá:

CURAÇAO GOAL AGAINST GERMANY!!!!!!!! THE ARE WRITING HISTORY!!!!!!pic.twitter.com/ga3Al4EzVp — Football Xtra™ (@FootballXtra0) June 14, 2026