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Gol Caracol  / Curazao sorprendió y marcó la igualdad frente a Alemania en el Mundial; Vea el tanto

Curazao sorprendió y marcó la igualdad frente a Alemania en el Mundial; Vea el tanto

En menos de media hora de partido, Alemania y Curazao protagonizan un partidazo. La selección debutante en el Mundial 'enloqueció' con el tanto, ante la cuatro veces campeona del mundo. Véalo aquí.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gol de Curazao vs Alemania
Gol de Curazao vs Alemania
AFP

En el partido del Grupo E que se disputa en Houston, Curazao sorprendió a Alemania e igualó el marcador antes de la media hora de juego con un auténtico golazo.

Luego de varios intntop dentro del a´rea y rebotes, el balón logró cazarla el juagdor Livano Comenencia para sacar así un gran remate y vencer a Manuel Neuer.

Vea el tanto acá:

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