Kai Havertz amplió la ventaja de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026; vea el gol acá

Tras una pena máxima cometida a Felix Nmecha, Alemania logró marcar el tercer tanto del partido desde los doce pasos, pese a haber ido igualando 1-1 en el inicio del compromiso.
El delantero Kai Havertz fue el encargado de ejecutar el cobro, que con mucha confianza pateó a su lado izquierdo, y obligando al portero a tirarse al lado contrario, para así gritar el tercer tanto del partido para los dirigidos por Julian Nagelsmann.
Vea acá el gol:
ALEMANIA SE VA AL DESCANSO CON DOS GOLES DE VENTAJA— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
Kai Havertz, desde el punto penal, marcó el 3-1 ante Curazao antes del termino del primer tiempo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NqCZl1BXJg
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