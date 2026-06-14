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Gol Caracol  / Kai Havertz amplió la ventaja de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026; vea el gol acá

Kai Havertz amplió la ventaja de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026; vea el gol acá

Alemania cerró el primer tiempo ante Curazao con un marcador bastante favorable. Kai Havertz fue el encargado de marcar el tercero del partido. Vea el gol acá.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gol de Kai Havertz con Alemania
Gol de Kai Havertz con Alemania
AFP

Tras una pena máxima cometida a Felix Nmecha, Alemania logró marcar el tercer tanto del partido desde los doce pasos, pese a haber ido igualando 1-1 en el inicio del compromiso.

El delantero Kai Havertz fue el encargado de ejecutar el cobro, que con mucha confianza pateó a su lado izquierdo, y obligando al portero a tirarse al lado contrario, para así gritar el tercer tanto del partido para los dirigidos por Julian Nagelsmann.

Vea acá el gol:

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