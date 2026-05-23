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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Amargo regreso de Falcao García; Millonarios empató 2-2 con Boyacá Chicó en Copa BetPlay

Amargo regreso de Falcao García; Millonarios empató 2-2 con Boyacá Chicó en Copa BetPlay

Después de un mes de espera, 'el Tigre' volvió a las canchas, falló varias opciones de gol y Millonarios lo pagó caro, ya que se lo igualaron en el último minuto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Millonarios igualó 2-2 con Boyacá Chicó, en El Campín, por la fecha 4 de la Copa BetPlay 2026

Millonarios se quedó con las ganas de celebrar ante su gente. Este sábado 23 de mayo, lo que pintaba para ser una fiesta, más por el regreso de su referente, Radamel Falcao García, terminó en un 'baldado de agua fría'. Por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa BetPlay 2026, empató 2-2 frente a Boyacá Chicó y terminó su racha de victorias, por lo que ya no tiene puntaje perfecto.

Recordemos que 'el Tigre' había sufrido una fractura en el arco cigomático en la derrota 3-1 contra América de Cali, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, el pasado 19 de abril. Desde entonces, empezó su proceso de recuperación y, tras un mes de espera y mucho trabajo y profesionalismo, volvió a las canchas. Pasó casi un mes para verlo en acción, nuevamente, con el 'embajador'.

Millonarios en la Copa Sudamericana - Foto:
Gol Caracol

Las cuentas de Millonarios para clasificar en la Copa Sudamericana; se define en El Campín

El delantero samario estuvo desde el arranque y fue capitán. De hecho, generó varias opciones de peligro, teniendo unas cuentas claras, pero falló. No estuvo fino en la definición y su equipo lo pagó caro. Eso sí, también se le vio como todo un líder y referente, dando indicaciones, guiando a sus compañeros y buscando lo mejor para su club, que tan solo pudo sumar un punto en su casa.

Jorge Cabezas Hurtado abrió el marcador, cuando iban 35 segundos de juego. Posteriormente, Jairo Molina igualó las cosas, pero, rápidamente, Dewar Victoria puso en ventaja al 'azul capitalino'. Todo parecía indicar que sería victoria para Millonarios, hasta que, al minuto 90+4', en una pelota quieta, Sebastián Salazar conectó de cabeza y sentenció el 2-2. Caras largas en el 'embajador'.

Jorge Cabezas Hurtado celebra su gol con Millonarios contra Boyacá Chicó, por la Copa BetPlay 2026

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Resultados del grupo B de la Copa BetPlay 2026

Fecha 1

  • Llaneros 3-0 Atlético
  • Patriotas 0-0 Boyaca Chicó
  • Descanso: Millonarios

Fecha 2

  • Atlético 1-1 Patriotas
  • Millonarios 1-0 Llaneros
  • Descanso: Boyacá Chicó

Fecha 3

  • Patriotas 2-3 Millonarios
  • Boyacá Chicó 4-0 Atlético
  • Descanso: Llaneros

Fecha 4

  • Llaneros 3-1 Patriotas
  • Millonarios 2-2 Boyacá Chicó
  • Descanso: Atlético

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa BetPlay 2026

1. Millonarios - 7 pts. (+2)
2. Llaneros - 6 pts. (+4)
3. Boyacá Chicó - 5 pts. (+4)
4. Patriotas - 2 pts. (-3)
5. Atlético - 1 pts. (-7)

Millonarios empató 2-2 con Boyacá Chicó, por la fecha 4 de la Copa BetPlay 2026
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