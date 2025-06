Falcao García respondió ante la duda que hay sobre su futuro en Millonarios

Falcao García dejó tremendas declaracionesen rueda de prensa, luego de que Millonarios no lograra el tan anhelado paso a la final de la Liga Betplay I-2025. El 'embajador' necesitaba un empate frente a Santa Fe para lograr el objetivo; no obstante, perdieron 1-2 en estadio Nemesio Camacho El Campín. El capitán del azul no solo dejó sus conceptos de lo que fue el encuentro por la sexta jornada de los cuadrangulares finales, sino que a su vez respondió al interrogante de lo que se viene para su futuro deportivo.

El exjugador del Atlético de Madrid y Porto, entre otros, fue cauto en su respuesta, teniendo en cuenta la desilusión sufrida ante su rival de patio. García Zárate vivió el duelo frente a los santafereños con intensidad, marcó un golazo de tiro libre, se enojó, encaró al árbitro central, Andrés Rojas, y hasta se salvó de la tarjeta roja, según comentaron los analistas arbitrales.

Falcao García, capitán de Millonarios, en medio del partido contra Santa Fe, por la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

¿Qué se viene para Radamel Falcao García para el futuro?

"Creo que no es momento de pensar en lo que pasará en el futuro. Fue un baldado de agua fría para todos, no nos esperamos esto, pero es fútbol y pasa. Solo queda aprender de las cosas que se hacen mal para lo que viene. Ya se verá que se viene para lo que pasará más adelante", precisó el oriundo de Santa Marta en su diálogo con los medios de comunicación.

El número '9' de Millonarios se mostró sincero en su intervención con los medios de comunicación y le envió un mensaje a los hinchas del club, que no dejen de creer, que pronto llegarán los títulos y los festejos.

"Yo coincido con lo que dijo David (González) y estos jugadores jóvenes que hay en el plantel nos ilusionan, porque yo los veo día a día entrenando, y a lo largo de estos meses, he visto la evolución y solo me queda ilusionarme y que estos jugadores en un futuro le van a dar muchas alegrías a la institución, y yo simplemente he tratado todos estos meses de disfrutar el hecho de jugar en Millonarios, de poder aportar desde el lugar donde me corresponde en las diferentes situaciones", concluyó el delantero samario.