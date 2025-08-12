Jugador de la Selección Colombia dejaría Europa con destino a Sudamérica

Luis Sinisterra ha vivido una carrera llena de altibajos en los últimos años. El jugador de la Selección Colombia se dio a conocer en Europa con la camiseta del Feyenoord de Países Bajos, club al que llegó en 2018 y con el que alcanzó un rendimiento notable. Entre 2021 y su salida, disputó un total de 113 partidos en todas las competiciones, marcó 35 goles y repartió 28 asistencias, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo neerlandés.

Su destacado nivel en la Eredivisie despertó el interés de varios clubes, pero fue el Leeds United de Inglaterra el que logró ficharlo a mediados de 2022, pagando cerca de 25 millones de euros por sus derechos. Sinisterra llegó a la Premier League como una de las apuestas de mayor proyección, sin embargo, las lesiones y la irregularidad del equipo terminaron marcando su paso por el club.

El descenso del Leeds al Championship y su situación física le abrieron las puertas al Bournemouth, donde milita actualmente. Aunque la expectativa era alta, los problemas físicos persistieron y el extremo no ha podido consolidarse como titular en los ‘cherries’, acumulando pocas apariciones y sin continuidad.



Iraola se refirió a la situación de Luis Sinisterra

Luis Sinisterra, delantero colombiano que milita en el Bournemouth. Mike Hewitt/Getty Images

En los últimos días, los rumores sobre una posible salida del colombiano han tomado fuerza, vinculándolo con un regreso al fútbol sudamericano. Se ha mencionado que podría unirse a uno de los grandes clubes del Brasileirao, lo que supondría un cambio importante en su carrera.

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, fue consultado sobre la actualidad de Sinisterra y sus opciones de cara a la temporada. “Sinisterra tuvo momentos difíciles con las lesiones la temporada pasada y se perdió la mayor parte de la temporada (...) Es cierto que han perdido mucho en la pretemporada y no sabemos dónde estarán", señaló el técnico español, dejando abierta la incógnita sobre su futuro inmediato.



¿Luis Sinisterra al Cruzeiro?

Desde Brasil, medios especializados han revelado que Cruzeiro tiene en carpeta al extremo colombiano. Si bien no se ha presentado una oferta formal al Bournemouth, el interés es real y surge ante la solicitud del técnico Leonardo Jardim, quien busca reforzar las bandas ofensivas de su equipo para la presente temporada.

Según el periodista Samuel Venâncio, Sinisterra es la principal alternativa que maneja Cruzeiro para ocupar esa posición. El colombiano tiene contrato con el Bournemouth hasta 2027 y su valor de mercado, de acuerdo con Transfermarkt, es de 15 millones de euros, cifra que podría representar un obstáculo para las negociaciones.

A diretoria do Cruzeiro avançou na contratação de Luis Sinisterra, de 26 anos, que atualmente está no Bournemouth. A informação foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. pic.twitter.com/3y6NLiGUfC — Diário Celeste | Cruzeiro (@DiarioCeleste) August 12, 2025

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero la posibilidad de que Sinisterra recale en el Brasileirao es una opción que empieza a tomar forma. Su llegada supondría un refuerzo de jerarquía para el club brasileño y una oportunidad para que el atacante recupere la regularidad y confianza que las lesiones le han arrebatado en los últimos años.