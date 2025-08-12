Este martes Atlético Nacional se enfrentará a Sao Paulo, con el objetivo de sacar ventaja en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo colombiano viene de ganar 3-0 ante Alianza en la Liga Betplay, igual que su contrincante, que derrotó a Vitória 2-0 por el Brasileirao.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será el palco del juego de ida de una serie que reúne cinco trofeos del principal torneo de clubes de América, tres del Tricolor paulista (1992, 1993 y 2005) y dos del Rey de Copas colombiano (1989 y 2016).

Solo uno entre los equipos más laureados de Brasil y Colombia saldrá con vida de esta serie, que encuentra a cada club con realidades diferentes.

El vencedor de la ronda luchará por el pase a semifinales con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Rio de Janeiro.

A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs Sao Paulo por Copa Libertadores

En relación con eso, el pitazo inicial del juego se dará a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), y se podrá ver EN VIVO por el canal 'ESPN' y la plataforma 'Disney+'. Además, podrán seguir todas las incidencias del partido en el portal web de Gol Caracol https://www.noticiascaracol.com/golcaracol, con el minuto a minuto, las polémicas, los goles y la crónica del encuentro EN VIVO.

Nacional con complicaciones

Los locales, campeones del torneo Clausura de 2024 y que pasaron como segundos del duro Grupo F, por encima del brasileño Bahía y el uruguayo Nacional, tienen una baja importante en su ofensiva. Kevin Viveros, autor de cuatro goles en cinco partidos de la ronda pasada, fue transferido al Athletico Paranaense en junio.

Los verdolagas no han aquejado la ausencia de su goleador copero en el rentado local, donde marchan segundos, a tres puntos del líder Atlético Junior, pero en la Libertadores todo es a otro precio y los tantos de Viveros fueron vitales para obtener el pase a octavos.

Además de la baja del artillero, que puede ser contrarrestada con las presencias del mediocampista Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, el entrenador Javier Gandolfi está bajo escrutinio. Según medios cafeteros, el argentino-mexicano sería despedido si no avanza a cuartos de final debido a una relación tensa y desgastada con la hinchada.

"Estamos en evaluación permanente, incluyéndome. Nuestro compromiso es acercar a Nacional a todos los objetivos", dijo recientemente a un canal el presidente del club, Sebastián Arango, quien recalcó no obstante que el timonel tiene contrato hasta 2026.

El presente de Sao Paulo

El ambiente está mucho más distendido en el Sao Paulo, el gigante brasileño que acabó líder invicto del Grupo D e hila cinco victorias consecutivas en el Brasileirão, donde marcha en la séptima plaza, a doce puntos del líder Flamengo.

¿La razón? La llegada de Crespo hace un mes y medio, tras el fin de la fase de grupos, que resultó un golpe anímico para un club que desde entonces apenas ha perdido dos partidos en nueve presentaciones.