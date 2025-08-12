Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Clásico Santa Fe vs. Millonarios: confirman nueva fecha, la misma que tenía en principio

Clásico Santa Fe vs. Millonarios: confirman nueva fecha, la misma que tenía en principio

El duelo entre 'cardenales' y 'embajadores', válido por la jornada 17 de la Liga Betplay 2025-II, se iba a disputar el miércoles 13 de agosto de 2025, pero por temas de seguridad fue aplazado.