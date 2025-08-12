Clásico Santa Fe vs. Millonarios: confirman nueva fecha, la misma que tenía en principio

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, anunció la nueva programación para clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios luego de que las autoridades de Bogotá pidieran que fuera reprogramado.

Aunque el encuentro estaba asignado a octubre, se había adelantado 2 meses por disponibilidad de El Campín. Sin embargo, hechos de violencia entre barristas que dejaron una persona sin vida en un concierto previo ocasionaron que no se diera el aval para su realización.

Fue así como el encuentro pasó del miércoles 13 de agosto para el día en el que originalmente se iba a efectuar con el resto de compromisos de la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II luego de conseguir el aval de los administradores del estadio, que ajustaron su agenda.



Nueva fecha para clásico Santa Fe vs. Millonarios

El choque en el que el 'Expreso' fungirá como local quedó establecido para el miércoles 25 de octubre a las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín, confirmó la Dimayor mediante comunicación oficial.

Dimayor.

Publicidad

Lo que aún no se sabe es qué tipo de medidas se tomarán para garantizar el desarrollo del partido sin alteraciones o hechos que lamentar.

Lo paradójico es que antes habrá otro clásico, el de la fecha 10, el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p. m., cuando la escuadra azul será anfitriona.