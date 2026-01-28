Falcao García salió a dar cara ante hinchas de Millonarios; acá lo que pasó en Pasto

Este miércoles 28 de enero, Millonarios vuelve a la acción en el fútbol colombiano, enfrentando al Deportivo Pasto por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Y, evidentemente, la noticia que más acaparó la atención para este encuentro, es el regreso de Radamel Falcao García a una convocatoria del equipo ‘albiazul’ por duelo oficial, siendo la última vez que apareció con los ‘embajadores’ fue el pasado 19 de junio de 2025.

Para aquel encuentro, Millonarios cayó 1-2 frente a Independiente Santa Fe, perdiendo la posibilidad de clasificar a la gran final de Liga, para ese momento. Y justamente, el único tanto de los azules fue obra y gracia del ‘Tigre’.

Falcao García, delantero de Millonarios Foto: X/@MillosFCoficial

Ahora, después de haber cumplido sus dos fechas de sanción y, tras confirmarse su regreso al conjunto capitalino; Radamel Falcao García está más que listo para volver a jugar en Liga y, horas previas al partido frente a Deportivo Pasto, protagonizó viral momento con la hinchada, que ya es tema de conversación en las redes sociales.



Y es que, ante la compleja situación en materia de resultados que está viviendo el equipo, el ‘Tigre’ dio la cara y, agarrando un megáfono para hablarle a toda la afición ‘albiazul’ presente en tierras nariñenses, dio emotivo discurso, que emocionó a más de uno.

"Ustedes son los que nos dan aliento y ahora nosotros queremos contagiarlos a ustedes desde la cancha" ✨️Ⓜ️



Gracias por este recibimiento en Pasto. Su apoyo nos mueve a donde vayamos. ¡Vamos todos unidos! ¡Vamos Millonarios! 💙🔥 pic.twitter.com/sOlkbYMWu8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 28, 2026

“Gracias por estar acá, de parte de todo el plantel y todos los jugadores, estamos comprometidos con la institución, con ustedes. Sabemos que con su ayuda, con su apoyo como siempre, como en cada temporada, como en cada partido; vamos a sacar adelante esta situación”, indicó de entrada Falcao, antes los cientos de hinchas, que se acercaron al hotel de concentración de Millonarios, para mostrar todo su apoyo al equipo, previo al duelo con Pasto.

“Los necesitamos a todos unidos; en El Campín, afuera, como lo han demostrado. Ustedes son los que nos dan aliento y ahora queremos nosotros contagiarlos desde la cancha. Muchas gracias y vamos todos”, sentenció el atacante ‘embajador’, quien todavía no se sabe si será titular o suplente en el duelo de este miércoles.