Marino Hinestroza ya es 'periódico de ayer' en Boca Juniors; el 'xeneize' le encontró reemplazo

El club Boca Juniors presentó este martes al extremo paraguayo Ángel Romero y el mediocampista Santiago Ascacíbar como sus flamantes refuerzos de cara al torneo Apertura argentino y a la Copa Libertadores de América.

Romero, extremo derecho de 33 años, se convirtió en el primer refuerzo del Xeneize en el mercado de pases del verano austral, y en las últimas horas se sumó la llegada de Ascacíbar, proveniente de Estudiantes de La Plata.

"Bienvenido al único grande", anunció Boca en sus redes sociales, con un posteo dedicado a cada jugador, luego de tratativas que culminaron con éxito poco antes del cierre del libro de pases en Argentina.

Por la noche, ambos jugadores fueron presentados en el predio de Boca en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, y Ascacibar, que también era pretendido por River, destacó que "a River no quería ir", y contó que les pidió a sus representantes que "quería jugar en Boca".



El Ruso, como se conoce al mediocampista, dijo también que habló con el entrenador Claudio Úbeda y expresó que hay "un anhelo personal y grupal de ir a buscar la Copa Libertadores", y amplió que en Boca "todas las competencias hay que jugarlas como demuestra esta institución, que es ganando".

De su lado, Ángel Romero seguirá los pasos de su hermano Óscar, que también actuó en el Xeneize desde principios de 2022 hasta mediados de 2023.

"Me dijo que lo disfrute, que viva lo que es Boca, que es una sensación diferente a todo lo que le tocó vivir", dijo el extremo paraguayo.

Romero firmó por un año con Boca luego de un paso por el Corinthians, donde en 2025 obtuvo la Copa de Brasil y el campeonato Paulista.

“Con el escudo que tenemos podemos conseguir todo”



¡Bienvenidos al único grande! 💙💛💙 pic.twitter.com/YpzkPrdgNB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 28, 2026

Medios argentinos apuntan a que el fichaje de Ascacíbar rondaría los 3 millones de dólares por un 80 por ciento de la ficha del Ruso, en un traspaso que incluye la cesión a préstamo del delantero Brian Aguirre, ya presentado en Estudiantes.

Ambas incorporaciones son un alivio para la criticada gestión de Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, que empezó el torneo Apertura sin refuerzos confirmados y vio frustrado el fichaje del extremo colombiano Marino Hinestroza.

El jugador, que estuvo a punto de viajar a Buenos Aires, finalmente firmó con Vasco da Gama luego de que el club brasileño le hiciera a última hora una mejor oferta al Atlético Nacional de Medellín.