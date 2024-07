Falcao García y el uso el oxígeno en Millonarios vs Nacional: ¿afectó la altura?

Falcao García es la gran figura del fútbol colombiano en la Liga BetPlay 2024-II con su llegada al equipo de sus amores, Millonarios, por lo que muchas miradas, cámaras y más están puestas sobre lo que haga en la cancha.

Por ese motivo, durante el partido de los azules frente a Nacional, quedó captado el instante en el que el experimentado delantero tomó una botella de oxígeno, algo que se viralizó en redes sociales.

En Gol Caracol hablamos con Diego Barragán, reconocido preparador físico en la época de Francisco Maturana en la Selección Colombia, quien se refirió a la altura y el uso de oxígeno en los deportistas de alto rendimiento.

“En Europa normalmente no se juega en altura, en Colombia somos privilegiados porque jugamos en alturas medias y jugamos en el tema de calor como Barranquilla, Barrancabermeja. Pero soy convencido que es difícil contrarrestar el calor, que no es fácil de contrarrestar. El tema de altura no es ventaja porque es fácil de contrarrestar”, dijo de entrada el también director técnico.

¿Afecta que Falcao venga de Europa?

“A Europa le cuesta mucho el tema de altura, no tienen la costumbre como de pronto el jugador colombiano, eso no sucede en la mayoría de países y son con climas agradables. No es porque vivió tantos años allá, es un tema de que él tuvo la fortuna de vivirlo cuando jugaba en divisiones menores en Colombia”.

¿Cuánto tiempo necesita una persona para acoplarse a la altura?

“Generalmente el tema de la altura de alto rendimiento en un jugador cuando hace un buen acondicionamiento físico se puede acondicionar a ocho semanas que sería el ideal, o seis semanas. Pero el tema de altura no hay algo extraño o diferente, simplemente que hay que tratar de contrarrestarlo llegando horas antes o a los ocho días de estar en Bogotá ya está uno adaptado al tema. Los días críticos sería el tercero o quinto día, pero si es de alto rendimiento no tendría problemas, es más por un tema psicológico”.

Falcao García en duelo con Millonarios FC. Foto: Colprensa.

¿Según la edad puede afectar más el tema de altura?

“Además del tema psicológico es un tema que puede afectar con la famosa palabra de soroche, que puede pasar a alguien joven o adulto, generalmente le sucede a las de mal entrenamiento, son los candidatos a sufrir más el tema, pero también somos claros que puede suceder en un alto deportista cuando llega a la altura o pasando unos días”.

¿La altura de Bogotá afecta tanto?

“Inicialmente tenemos que hablar del tema de la altura, porque hay alturas pequeñas como Cali, el mismo Medellín que tiene mil y algo de metros de altura. Luego ya están las medias como Bogotá y otras ciudades como Manizales, con 2.600 o 2.800 metros. Y ya las grandes alturas, que en este caso es de La Paz, Cusco, entre otras. Entonces el uso se da generalmente en las grandes alturas, no en las medias como Bogotá. Generalmente el entrenamiento es el encargado de contrarrestar el tema de la altura. Personalmente no daría el uso de oxigeno para jugadores de fútbol, como atletas que tienen la capacidad”.