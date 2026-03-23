Falcao García y su conmovedor mensaje por el fallecimiento de Santiago Castrillón

En Millonarios hay luto por el sensible fallecimiento de Santiago Castrillón, joven de la cantera que hacía parte de la plantilla Sub-20, quien se desmayó en un partido contra Independiente Santa Fe. Luego de dos días internados de un hospital de la capital colombiano, el jugador de 19 años perdió la vida como consecuencia de su delicado estado de salud. Horas después de conocerse la noticia, se dieron múltiples reacciones en el mundo del fútbol, sin embargo, unas de las que tuvo más eco fue la de Falcao García, delantero y referente actual del escuadro 'embajador'.

García Zárate, quien siempre se ha mostrado muy cercano a los más jóvenes del plantel y enseñando desde el ejemplo, no ocultó su tristeza y sentir a través de las plataformas digitales.

"Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo", fueron las palabras de 'El Tigre' en la red social 'X'.

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.



Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba.



Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

Otras reacciones

Más allá del gesto de Falcao, en redes sociales también sobresalió el mensaje de Independiente Santa Fe, club al que justamente estaba enfrentando Millonarios cuándo Santiago se desplomó en la cancha. Minutos después 'el cardenal' le deseó una pronta recuperación y dio cuenta del momento de oración que realizaron junto a los jugadores del 'embajador'. Este domingo, luego de confirmarse su muerte, el 'albirrojo' también se pronunció: Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento.



Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios.



Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento.



Q.E.P.D pic.twitter.com/G8qB9YFAzH — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 23, 2026