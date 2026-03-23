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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García y su conmovedor mensaje por el fallecimiento de Santiago Castrillón

Falcao García y su conmovedor mensaje por el fallecimiento de Santiago Castrillón

Tras confirmarse la lamentable noticia, Falcao García, capitán y referente de Millonarios se pronunció en redes sociales con unas emotivas palabras para Santiago Castrillón y su familia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Santiago Castrillón falleció el domingo 23 de marzo a los 19 años.
Santiago Castrillón falleció el domingo 23 de marzo a los 19 años.
Millonarios.

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