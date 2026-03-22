Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en Millonarios; murió Santiago Castrillón, jugador de la Sub-20 y promesa de los 'embajadores'

Luto en Millonarios; murió Santiago Castrillón, jugador de la Sub-20 y promesa de los 'embajadores'

Este domingo 22 de marzo, Millonarios comunicó la noticia a través de una nota oficial. El hecho se presentó después de un partido frente Santa Fe, del torneo de la FCF.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
Comparta en:
Santiago Castrillón, jugador de Millonarios.
Santiago Castrillón, jugador de Millonarios.
Millonarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad