Luto en Millonarios; murió Santiago Castrillón, jugador de la Sub-20 y promesa de los 'embajadores'

Este domingo, Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios, falleció como consecuencias de grave condiciones de salud, tras desmayarse en un partido de Independiente Santa Fe en el Torneo de la categoría.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz", fue el comunicado del conjunto azul.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

¿Quién era Santiago Castrillón, el jugador de Millonarios que murió en Bogotá?

El volante de creación de Millonarios, que estaba jugando el torneo federativo juvenil y que entrenaba con el plantel profesional, nació el 7 de septiembre del 2007 en la ciudad de Bucaramanga (Santander), desde el año 2021 había llegado al tradicional equipo bogotano después de impresionar por sus condiciones futbolísticas y físicas. Según los entrenadores que lo tuvieron en sus manos, Castrillón siempre mostró una depurada técnica, visión de juego y una buena pegada. En 2025 fue convocado por el DT Hernán Torres. Y ahora con Fabián Bustos también era tenido en cuenta, de hecho el argentino le mandó un mensaje luego del triunfo sobre Once Caldas, en Manizales.