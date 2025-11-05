Fecha y hora semifinales de vuelta de Copa BetPlay 2025; ¿remontará América contra Nacional?

La Copa BetPlay 2025 está en su recta definitiva y por eso estamos a pocos días de que se conozcan a los dos finalistas que lucharán por este título del fútbol colombiano, con cuatro equipos (Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín y Envigado) luchando por meterse en la disputa por el trofeo.

Por eso, este miércoles la Dimayor no se puso con más rodeos y definió la programación -fecha y hora- de los partidos de vuelta, sabiendo que tanto el DIM como los 'verdolagas' tienen la ventaja y dieron un paso importante pensando en llegar a la final.



Programación partidos de vuelta semifinales Copa BetPlay 2025:

Independiente Medellín vs Envigado

Fecha: lunes 10 de noviembre

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

América de Cali vs Atlético Nacional

Fecha: domingo 16 de noviembre

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Acción de juego entre Atlético Nacional y América por la ida de la semifinal de Copa BetPlay 2025. Foto: Colprensa

En el enfrentamiento estelar entre Atlético Nacional y América de Cali, los antioqueños tomaron una amplia ventaja en el estadio Atanasio Girardot en el partido de ida, derrotando 4-1 a los vallecaucanos con goles de Alfredo Morelos, Juan Rengifo, Mateus Uribe y Juan Bauzá. Descontó Yojan Garcés. Con ese resultado adverso los 'escarlatas' deberán tener una noche llena de efectividad en ataque y defensa para buscar iguala o remontar el marcador global. El Pascual Guerrero y sus hinchas serán importantes.

Por su parte, en un duelo antioqueño Envigado cayó 0-1 con Independiente Medellín en el estadio Polideportivo Sur, por lo que el DIM tiene una leve ventaja que deberá revalidar ante su gente, y en caso de que pase a la final y Nacional haga lo propio tendremos clásico paisa en la definición por el título de la Copa BetPlay 2025.

La formación titular del Medellín contra Envigado por Copa BetPlay Colprensa

Pero antes de esos partidos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2025, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas el sábado 8 de noviembre, a las 6:20 p.m. Por su lado, el América se medirá a Unión Magdalena, el domingo 9 de noviembre, a las 6.20 p.m.

Los equipos de la otra llave tendrán los siguientes compromisos en la Liga BetPlay 2025-II: Pereira vs Medellín (viernes 7 de noviembre, 6:10 p.m.) y Envigado vs Millonarios (viernes 7 de noviembre, 3:30 p.m.).