Tras la paridad sin goles frente a Millonarios en Palmaseca, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, ofreció un análisis sincero ante los medios de comunicación. El estratega reconoció las falencias colectivas en la elaboración de los suyos y enfatizó la necesidad de elevar el nivel del 'azucarero' de cara a los siguientes retos de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II.

“Desde nuestras reflexiones somos conscientes que tenemos que hacer muchos más. No solamente porque son cuadrangulares finales, sino porque el equipo ya está para poder darnos colectivamente un funcionamiento mejor. Hoy (viernes) hemos estado imprecisos, por pasajes del partido; no hemos tenido nuestra mejor versión. Hay que ser autocríticos y entender que estuvimos lejos de nuestra versión, y aún así, con el comportamiento de los cuatro de atrás, hemos sumado un punto que no era lo ideal, lo esperado. Lo que todos anhelamos era el triunfo", dijo Dudamel.

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Y agregó: "¿Sabor a derrota? No, nos deja una gran amargura sí, porque en nuestra casa lo ideal era sacar los tres puntos. Pero es cierto que al frente estaba un equipo serio y pragmático y nosotros estuvimos muy ansiosos, y eso nos llevó a equivocar muchas veces el camino”.

Cali vs. Millonarios, en acción de juego por el grupo B de cuadrangulares finales de Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Asimismo, el entrenador del verde vallecaucano analizó el desarrollo táctico del encuentro y la paridad que se reflejó en el marcador.



“Son partidos muy tácticos, muy estratégicos y ellos (Millonarios) han sido en nuestra cancha lo que habíamos analizado. Para poderlos superar teníamos que elegir mejor las transiciones, fortalecernos en el campo con mayor posesión. Son partidos de cuadrangulares en donde cada uno intentamos cuidar el más mínimo detalle y el 0-0 corresponde a eso”, complementó.

De cara al duelo del próximo martes contra América de Cali, y pensando en ajustar el volumen de juego ofensivo para el clásico, el estratega 'verdiblanco' remarcó la importancia del control emocional y la elaboración de las jugadas.

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“Tenemos que enfocarnos en recuperarnos bien, el partido del martes es completamente distinto en cuanto a características del rival, el funcionamiento, pero evaluaremos esa recuperación para elegir el mejor equipo posible en el clásico. Y nosotros tenemos que ser capaces de jugar más, no ser tan directos, poder elaborar mejor. Sabemos que en las transiciones, el equipo tiene una de sus principales fortalezas, pero el equipo no puede estar planteando todo el tiempo golpe a golpe cuando tenemos jugadores de buen pie. Se trata de ser menos emocionales, de poder trabajar mejor los partidos, y esperamos que en lo inmediato, lo podamos alcanzar”, sostuvo.

Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali. Foto oficial del Deportivo Cali

Finalmente, se refirió al invicto que acumula el plantel 'azucarero', dejando claro cuál es la prioridad del grupo en esta fase decisiva.

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“Son 15 partidos invictos, pero eso no nos va a dar el título. Nos da orgullo, nos da satisfacción saber que el equipo mantiene esa seguidilla de partidos sin conocer la derrota, pero eso a nosotros no nos quita el sueño. Nosotros no preparamos el partido pensando el sostener el invicto y con el cero en el arco sino hacemos goles, olvídense que esa no es nuestra premisa. Nuestra premisa es ser fuerte cuando no tenemos la pelota, y cuando la tenemos, ser capaces de jugar con las capacidades de nuestros jugadores”, concluyó Dudamel.