Nacional no se despega de los punteros de la Liga Betplay II 2025; le ganó 3-0 a Alianza

El equipo alterno de Atlético Nacional cumplió la tarea contra Alianza FC, este viernes 8 de agosto, en la continuación de la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025. El verde paisa no sufrió apuros en el Polideportivo Sur, su casa de esta fecha y todo porque el Atanasio Girardot cumple con los eventos de la Feria de las Flores. El compromiso culminó 3-0.

De inicio, los dirigidos por Javier Gandolfi se hicieron con la esférica y teniendo la firme intención de causar estragos en el área rival. Billy Arce fue uno de los que probó de entrada a Juan Camilo Chaverra, quien por poco se 'come' el primero de la tarde. Por el lado del equipo 'vallenato' aguantó a cada intención de ataque de los verdes.

Pero minutos más tarde, Alianza no pudo frenar a Facundo Batista, quien tras un pase de Juan Bauza, solo tuvo que empujar el balón con dirección a la red. El 1-0 se subió en el marcador a los 11 de juego.

Con el marcador a su favor, Nacional siguió dominando las acciones y no sólo en el trabajo; hizo circular el balón en pro de aumentar la cifra. Pero el telón de la primera parte en el Polideportivo Sur se cerró sólo con un gol y fue para el 'verdolaga'.

Para los segundos 45 minutos, Alianza FC hizo modificaciones en pro de mostrar una mejor cara, otra actitud y por poco capitaliza con Felipe Pardo, pero el delantero del conjunto de Valledupar dilapidó lo que era el empate frente al arco custodiado por Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo.

El reloj corrió y Nacional volvió a tomar las riendas del manejo de la esférica, incluso, luego Gandolfi mandó a algunos de los habituales titulares al campo de juego.

Los otros goles por parte del 'verdolaga' llegaron en los minutos finales, primero con Juan Manuel Zapata, quien puso el 2-0, y finalmente, Andrés Sarmiento marcó un golazo para el 3-0 final.

Ahora, Nacional se enfocará en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores donde recibirán el martes 12 de agosto a Sao Paulo, en el Atanasio Girardot.



¿Cómo quedó Nacional en la Liga BetPlay II-2025?

Tras vencer 3-0 a Alianza FC este viernes, el 'rey de copas' colombiano llegó a 11 puntos luego de seis partidos, y es segundo de forma parcial. Por su parte, el cuadro valduparense se quedó en cinco unidades.